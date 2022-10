Na Kysuciach chýbajú detskí lekári. Okres Kysucké Nové Mesto patrí medzi najhoršie na Slovensku

Okres Čadca nemá ani jedného pediatra pod 60 rokov.

KYSUCE. Okres Kysucké Nové Mesto zaraďuje ministerstvo zdravotníctva medzi tie s kritickým nedostatkom pediatrických ambulancií. K dispozícii je tu len osem detských lekárov.

Okres Čadca sa s 24 ambulanciami zaradil medzi rizikovo nedostatkové okresy. Zo 79 okresov nemá dostatok detských lekárov ani jeden. Rizikových je 33 okresov, rizikovo nedostatkových 32 okresov a v kritickom stave je až 14 okresov.

Približne polovica pediatrov má vyše 60 rokov a čoskoro odíde do dôchodku. Vtedy nastanú najväčšie problémy, pretože nemajú náhradu.

Rodiny cestujú za lekármi do iných okresov

Rodičia detí majú teda problém a za detským lekárom cestujú často aj do iného okresu.

Čerstvá mamička Miriam Pulkertová zo Snežnice radšej chodí so synom do Žiliny, pretože tam je lepší výber pediatrov ako v Kysuckom Novom Meste: „Uvítala by som lekára v Snežnici, aby sme nemuseli nikam dochádzať.“

Dochádzanie s chorým dieťaťom je problém najmä pre rodiny bez auta. Ranné cestovanie autobusom s chorým dieťaťom býva náročné pre matku aj dieťa.

„Tento problém je tu už roky, kedysi aspoň poradne pre novorodencov prebiehali v obci. Lekárka mala v telocvični zriadenú provizórnu ambulanciu, kde detičky kontrolovala, či je všetko v poriadku. Zažila som si však roky ranného cestovania s chorými deťmi a následné čakanie na spoje domov. Bolo to náročné najmä pre deti, ktoré sa, pochopiteľne, necítili dobre a často sme čakali na autobus v horúčkach či s bolesťami bruška. Detský lekár by mal byť v každej obci,“ hovorí snežničanka Jaroslava Gašiaková.

Nedostatok lekárov je zrkadlom systému

V Kysuckom Novom Meste aktuálne evidujú päť pediatrických lekárov, ktorí poskytujú všeobecnú zdravotnú starostlivosť, pričom Žilinský samosprávny kraj sa zaoberá súčasným problémom s nedostatkom lekárov a snaží sa motivovať a finančne podporiť mladých lekárov podporným programom na stabilizáciu lekárov v Žilinskom kraji.