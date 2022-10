Otec rodiny, ktorú zrazil opitý muž: Nerozumiem, ako takýto človek vôbec mohol šoférovať

Tridsaťsedemročný Erik si na súd počká vo väzbe.

ČADCA. „Keď mi manželka zavolala, že ich zrazilo auto, v hlave sa mi začali premietať rôzne scenáre. Hoci bývame len pár metrov od miesta nehody, okamžite som nasadol do auta, keby som núdzovo musel odviezť rodinu do nemocnice,“ opisuje Michal Škorvánek moment, keď sa dozvedel, že jeho rodinu zrámovalo na chodníku auto.

Keď otec rodiny dobehol na miesto nešťastia, zbadal podľa vlastných slov scénu ako z katastrofického filmu. Auto bolo prevrátené na streche, o zranených sa už starala záchranka.

„Za každú cenu som chcel vidieť moje dievčatá. Chúlili sa v priekope, kde ratovali Mišku. Záchranári jej obväzovali poranenú hlavičku, žena aj dcérka mali ruky od krvi, bol to hrozný pohľad,“ pokračuje Michal.

Matka zachránila dievčatku život

Michal Škorvánek býva so svojou rodinkou U Sihelníka, v mestskej časti Čadce. V stredu popoludní vyrazila jeho žena Karolína so štvorročnou dcérkou Miškou a 1,5-ročnou Karolínkou so psíkom k veterinárovi.