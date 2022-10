Povina sa udomácnila na čele tabuľky, Dubáč z Korne vsietil päť gólov a kraľuje strelcom

Raková sa vybláznila v Klokočove.

Skupina A

Rudinská - Povina 1:2 (0:1)

V dobre pozerateľnom zápase sa obe súperiace mužstvá postarali o bojovnú hru. Začiatok prvého polčasu prebiehal vyrovnane, obe súperiace strany sa bili o loptu a vypracovali si niekoľko šancí. Až pred koncom prvého polčasu, v 41. minúte, sa vedenia ujalo hosťujúce mužstvo gólom z jedenástky – 0:1.

V druhom polčase sa hostia neúprosne snažili navýšiť svoj náskok pred súperom, no zahodili niekoľko vyložených šancí. Tesne pred koncom zápasu sa lopta dostala do rúk domáceho Zuziaka, ktorý ju dokázal vsietiť do brány Poviny, čím sa tri minúty pred koncom zápasu postaral o vyrovnanie – 1:1. Hostia sa však nenechali zastrašiť, šli neúprosne za víťazstvom a v nadstavenom čase sa hosťujúcemu Tóthovi podarilo streliť gól, čím sa postaral o víťazstvo hostí – 1:2.

Góly: 87. M. Zuziak - 41. L. Brodňan (z 11m), 90. Ľ. Tóth. Rozhodoval Makyňa, 110 divákov.

RUDINSKÁ: P. Gašinec - M. Malíček, Š. Malík, M. Mičenec, T. Lisko (57. M. Luciak), D. Kramár (57. R. Ondrúšek), P. Čupa (74. M. Saga), R. Vlček, P. Lisko (78. M. Buček), P. Zaťovič, M. Zuziak.

POVINA: P. Matyáš - J. Jakubčík, P. Králik, P. Skrutek, R. Valiašek, L. Brodňan, M. Maček, O. Štefanica, Ľ. Tóth, J. Ščamba (76. S. Ha Duy), A. Štefanica (82. M. Čičala).

Snežnica - Radoľa 1:1 (0:0)

Do prvého polčasu nastúpili obe súperiace strany v bojovnom duchu. Hralo sa prevažne v strede ihriska, obe mužstvá si vypracovali zopár vyložených šancí, z ktorých sa do konca prvého polčasu v bránke neocitla ani jedna.

Po prestávke sa iniciatívy chopilo hosťujúce mužstvo, Kuriak sa dostal k lopte a svoju dobre mierenú strelu šťastlivo zakončil v bráne súpera, čím otvoril skóre zápasu – 0:1. Hra opäť nabrala bojovnejší nádych, obe strany naďalej napádali bránu súpera. V 71. minúte sa však po strele Kopasa podarilo domácim skóre vyrovnať. I napriek snahe oboch sa už skóre zmeniť nepodarilo a zápas skončil remízou – 1:1.