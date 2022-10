Hui, Dui a Lui? Hetrikových chlapcov bavilo všetko, tak bavili všetkých. Akú lahôdku trafil Lysík?

Staškovu stále kazí charakter jedna vada.

Kysucké Nové Mesto – Liptovská Štiavnica 1:1 (0:1)

„Hrozný začiatok, veľa nepresností, zlých riešení a strát, až nás súper vytrestal gólom,“ rozmenil debatu na drobné tréner Kysuckého Nového Mesta Slavomír Zátek. A jeho zverenci po centri z pravej strany a krížnej hlavičke naháňali od 15. minúty najtesnejšie manko. Bobok, i keď rozprestrel dvojmetrovú postavu, nemal nárok – 0:1.

Výbornú možnosť premárnil zblízka Kubala, o meter sa prepočítal Jurky a podobne sa zachoval aj Pazdúr. MŠK akoby nie a nie rozmotať klbko nervozity.

Domáci si zo šatní doniesli odhodlanie, no ich snahe neprial futbal samotný, pri centroch triafali prvého hráča a smerom vpred im z postrannej čiary často mávala krikľavá vlajočka. Kubala z dobrého postavenia (napokon tiež mimo hru) vyťažil len hlavičku povedľa, strieľať z prvej mohol Kubaščík, no loptu si prehodil na ľavačku a to nebolo ono.

Pri liptovských brejkoch sa na opačnej strane vyznamenal Bobok, keď dva obzvlášť nebezpečné zneškodnil. No komu sa nelení, tomu osud predsa len dopraje, hektický finiš vyhnal Kysucu hore v komplet desiatich, prvý center preletel všetkých, no ten z druhej strany už padol vhod Húšťavovi, ktorý v behu doklepol loptu do siete – 1:1.

„Počas celého duelu sme z hromady riešení nevyberali tie správne, ale opačné, a to nehovorím o dvoch – troch hráčoch. Vládali sme, mali sme možnosti, a dobré, avšak nervozita trvala príliš dlho. Nechýbalo nám šťastie, ale kľudná koncovka. Čím to mohlo byť? Povedal by som terénom, ale ten bol výborný. Asi súperovou hrou, trefne pokrývali priestor, a my sme namiesto narážačky stredom tlačili všetko do strán a sami sebe skracovali sily. Veľa behania, veľa návratov, veľa komplikácií. Remíza je spravodlivá,“ zdokumentoval domáci náčelník.

Kysucké Nové Mesto – Liptovská Štiavnica 1:1 (0:1) Góly: 87. L. Húšťava - 15. P. Ondrík. ŽK: P. Rumanský, P. Hoferica, A. Omasta. Rozhodoval Burger, 80 divákov. KNM: D. Bobok - P. Štefunda, P. Pazdúr, R. Dubeň, P. Dadaj, P. Jurky (46. L. Martinček), M. Čelko, M. Harvančík (74. R. Buček), M. Kubala, M. Mozol (46. M. Kubaščík), E. Mrmus (68. L. Húšťava). ŠTIAVNICA: M. Mikušiak - P. Strmenský (89. Š. Gajdoš), J. Mihálik, M. Kohút, A. Omasta, P. Rumanský, P. Hoferica, S. Palider, P. Ondrík, S. Maslo, P. Huba (63. P. Trnkócy).

Krásno nad Kysucou - Liptovský Hrádok 11:0 (4:0)

Od výkopu takpovediac nebolo o čom, skóre načal v siedmej minúte Ševčík, následne Hrádok vyrobil súperovi dve čisté penalty a musel sa rýchlo zmieriť s trojgólovým mankom.