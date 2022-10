Medvedica na pár metrov či diviak na dosah ruky

Aj také situácie prináša fotografovanie divokej prírody.

ZÁKOPČIE. Zachytiť krásu divokej prírody dokáže len šikovná ruka umelca s citom pre atmosféru a detail. Stanislav Brisuda sa tomuto koníčku venuje dvanásť rokov, hoci príroda a zvieratá ho fascinovali už ako tínedžera. Svoj prvý fotoaparát dostal ako deväťročný a voľný čas najradšej trávil s ďalekohľadom v ruke.

„Veľmi som túžil tú krásu zachytiť a priblížiť ju verejnosti. To však v dobe vyvolávania fotiek nebolo úplne jednoduché. Podarilo sa mi to až s nástupom digitálnych fotoaparátov,“ hovorí Stanislav. Dnes už fotí modernou technikou. Výbava, s ktorou chodí do lesa, váži dobrých deväť kíl.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zvieratá o ňom nevedia

„Pri fotení v horách sa snažím správať tak, aby o mne zviera vôbec nevedelo, pretože fotografie sú potom veľmi prirodzené. Je to niečo úplne iné, ako zver v zajatí. Tie nikdy nefotím. Najradšej mám vzácnejšie druhy zvierat a vtákov, na ktoré si treba počkať. Ale srdcovka sú medvede, tie sú najfotogenickejšie,“ prezradil.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mirka má sklerózu multiplex, poberá 280 eur. Len lieky stoja o stovku viac Čítajte

Do nebezpečnej situácie sa zatiaľ nedostal, aj keď stretnutie s medvedicou by mnohých vystrašilo. „Raz som sa stretol s medvedicou na 30 metrov. V kľude som sa jej prihovoril a ona sa bez známok agresie pobrala späť do svojho kráľovstva. Fotografovanie je pre mňa skôr relax, ako nejaký adrenalín.“