Opravujú dva mosty, stavajú privádzač. Na Kysuciach kolabuje doprava

Situáciu vyrieši len dostavba diaľnice.

Šéfredaktor regionálnych novín MY

KYSUCE. Rekonštrukcia dvoch mostov v katastrofálnom stave, budovanie diaľničného privádzača, semafory, tisícky áut a kamiónov. Cesta I/11, ktorá je hlavným ťahom medzi Čadcou a Žilinou, navyše región na severe Slovenska spája s Českom a s Poľskom, patrí medzi najfrekventovanejšie úseky na Slovensku.

Hoci kolóny na tejto ceste nie sú ničím nezvyčajným, situácia sa ešte viac skomplikovala po minulotýždňovom osadení semaforu v Kysuckom Lieskovci, kde opravujú jeden z dvoch mostov v kritickom stave.

Ľudia, ktorí cestujú do krajského mesta za prácou alebo do školy, si tak v kolónach denne počkajú desiatky minút, zdržanie sa často šplhá až k jednej hodine. Doprava na Kysuciach doslova kolabuje.

Obchádzky? Najazdili by o stovky kilometrov viac

„V minulosti bývali takéto rozsiahle kolóny do Žiliny len v pondelok, v ostatných dňoch to bývalo bez problémov. Kamiónov je čoraz viac a situácia je už doslova neúnosná,“ hovorí Stanislava Kovácsová, ktorá s manželom a deťmi denne dochádza do Žiliny z Oščadnice.

Hoci kompetentní odporúčajú Kysučanom voliť radšej obchádzkové trasy alebo cestu vlakom, mnohí ľudia nemajú na výber a musia trpieť dennodenné kolóny.