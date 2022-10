FOTO: Bytové domy druhej etapy výstavby v lokalite Kamence už slúžia ľuďom

Developerom oceneného projektu Kamence je žilinská spoločnosť Istrofinal, ktorá vo štvrtok odovzdala do užívania architektonické skvosty v podobe nových bytových domov. Zároveň symbolicky odštartovala aj ďalšia etapa výstavby.

Mottom mestskej štvrte Kamence je: Lokalita stvorená pre život... na skok do mesta, blízko do prírody. (Zdroj: Richard Köhler)

Po úspešnej prvej etape výstavby, ktorá získala prestížnu cenu za architektúru CE ZA AR 2021 v kategórii bytové domy, sa spoločnosť Istrofinal pustila začiatkom minulého roka do výstavby druhej etapy. Tá bola úspešne ukončená v septembri tohto roka a v Kysuckom Novom Meste pribudli ďalšie tri bytové domy a spolu 79 bytov, ktoré už majú nových majiteľov, ktorí sa v tomto období už môžu nasťahovať a zmeniť tieto domy na domov.

Po ukončení druhej etapy výstavby bytových domov Kamence sa zástupcovia investora spoločnosti Istrofinal stretli vo štvrtok 13. októbra s novými majiteľmi bytov, s dodávateľmi a so všetkými, ktorí sa priamo alebo nepriamo zúčastnili na realizácii tohto projektu.

Slávnostné uvedenie domov do života, poliatie základného kameňa. Zľava Ing. Miroslav Kopera, Ing. Marián Mihalda a za Istrofinal Ing. Slavomír Bodis. (zdroj: Richard Köhler)

Pred usmiate tváre majiteľov nových bytov predstúpili za developera projektu Slavomír Bodis, predseda predstavenstva spoločnosti Istrofinal, za dodávateľa stavby Miroslav Kopera, konateľ spoločnosti Stavizol – Pozemné stavby, primátor mesta Kysucké Nové Mesto Marián Mihalda a prednostka Okresného úradu Kysucké Nové Mesto Anna Barillová. Všetci sa zhodli na tom, že najdôležitejším prvkom pri takomto veľkom projekte je vzájomná spolupráca developera, zhotoviteľa, štátnej správy a samosprávy.

Dôležitá je spolupráca s úradmi

„Stretávame sa po dlhšom období. Pandemické opatrenia nám dokonca nedovolili ani poklepať základný kameň. O to som radšej, že sa tu dnes všetci stretávame a môžeme odovzdať ľuďom do užívania architektonické skvosty v podobe nových bytov v tomto nádhernom prostredí,“ uviedol v príhovore Slavomír Bodis a doplnil, že bez toho, aby bolo možné promptne vybaviť všetky administratívne náležitosti a povolenia, by sa termíny dodržať nepodarilo. „Realizujeme projekty vo viacerých mestách a promptnosť, spoľahlivosť a ochota pomôcť nie je vždy samozrejmosťou,“ dodal Bodis.

Peter Holbička, farár Farnosti svätého Jakuba pri požehnávaní nových domov. (zdroj: Richard Köhler )

Vzácnym hosťom bol pán farár Farnosti svätého Jakuba Peter Holbička, ktorý nové domy požehnal. Počas príjemných cimbalových melódií v podaní Miroslava Rajta uviedli Slavomír Bodis, Miroslav Kopera a Marián Mihlada byty do života zasadením stromu hrušky a poliatím základného kameňa hruškovicou.

Následne sa všetci prítomní odobrali do jednotlivých bytových domov, kde mohli obdivovať aj mozaiky od výtvarníčok Veroniky Cvinčekovej a Moniky Ondášovej.

Kysucké Nové Mesto potrebuje viac obyvateľov

Primátor mesta Marián Mihalda. (zdroj: Richard Köhler)

Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta, v rozhovore aj o tom, prečo je výstavba nových bytových domov pre samosprávy dôležitá a aký prínos to má pre samotné mesto.

Mestská štvrť Kamence sa rozrastá, ako to pocíti Kysucké Nové Mesto?

Nové byty nám jednoznačne chýbali. Za posledné roky sme totiž zaznamenali pokles obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste. Ja z pozície primátora teda určite uvítam každú ďalšiu etapu výstavby, či už na Kamencoch, alebo v iných častiach mesta. Rast počtu obyvateľov je totiž kľúčový pre rozvoj mesta.

Viac obyvateľov znamená vyšší príjem, ktorý mesto získa od štátu v podobe podielových daní. Vďaka tomu môžeme získať viac financií na rozvoj kultúry, škôl, zdravotníctva či mestských sociálnych služieb.

Tu by som aj chcel pripomenúť novým obyvateľom, ktorí sa do nášho mesta prisťahujú, že keď si tu prihlásia trvalý pobyt, budú môcť čerpať výhody, ako napríklad nárok na bezplatné parkovanie v celom meste po zavedení pripravovanej parkovacej politiky.

Čo sa týka rozvoja mestskej časti Kamence, pozitívne vnímam aj to, že pribudne obchodná galéria a ďalšie potraviny. Obyvatelia lokality už nemusia cestovať za niektorými nákupmi a zbytočne tráviť čas v kolónach. Teší ma, že pribudnú aj nové pracovné miesta v obchodných prevádzkach a rozšíri sa zóna pre trávenie voľného času.

Obzvlášť pozitívne hodnotím aj architektúru Kamencov. Developer spoločne s architektmi nastavili vysokú latku lokálnej architektúre, o čom svedčí ocenenie cenou za architektúru CE ZA AR 2021 v kategórii bytové domy, ktoré je odbornou verejnosťou vysoko cenené. Som hrdý na to, že sa Kysucké Nové Mesto dostáva do povedomia spoločnosti aj v tomto smere.

Ako hodnotíte prístup žilinského developera, spoločnosti Istrofinal, a. s., k výstavbe projektu Kamence a k spolupráci s mestom?

Oceňujem profesionálnu, otvorenú komunikáciu developera a súčinnosť s požiadavkami mesta a príslušných úradov. Spolupracoval s mestom tak, aby projekt bol realizovaný v záujme obyvateľov, rešpektoval požiadavky na zeleň, ihrisko a sociálnu vybavenosť.

Dodržiava termíny, plní si povinnosti, vôbec sa neobávam o ďalšie napredovanie Kamencov a verím, že sa novým obyvateľom, ktorí prichádzajú aj z okolia, bude u nás v Kysuckom Novom Meste dobre bývať.

