Čadca nedopustila prekvapenie, piatoligové derby pre Turzovku, Radôstka v top forme

Vysoká zaváhala v Bitarovej.

Majstrovstvo regiónu - 4. liga

Stráňavy – Staškov 0:4 (0:3)

Stráňavám zápas proti Staškovu nevyšiel podľa predstáv. Hostia boli lepší vo všetkých herných činnostiach, boli futbalovejší a počas celého zápasu mali prevahu, ktorú pretavili do štyroch gólov. Stráňavy pôsobili unaveným dojmom a počas celého stretnutia si nevytvorili výraznejšiu gólovú príležitosť.

Brankára Ságu najskôr v priebehu troch minút dvakrát prekonal Halvoník, najskôr strelou spoza 16-tky pod brvno a v druhom prípade využil chybu v rozohrávke domácich a zvnútra 16-tky povedľa Ságu poslal loptu do siete. V závere prvého polčasu strelil tretí gól Lysík, ktorý v úniku nezaváhal. V druhom polčase padol ešte jeden gól, keď po úniku spečatil konečný výsledok Brezina.

Góly: 20. a 23. P. Halvoník, 42. R. Lysík, 79. Matěj Brezina. Rozhodoval Matej, 120 divákov.

STRÁŇAVY: M. Sága – V. Atanov, R. Veselovský, L. Janči, M. Remek, J. Bukovčan, R. Coma (46. M. Ondák), R. Bugala, T. Ďuratný (76. O. Mišák), D. Oberta (70. T. Klocaň), M. Zajac (88. M. Hreus).

STAŠKOV: P. Kulich – J. Roman, M. Čačurák, E. Furdan, P. Joukl, K. Jašúrek, T. Dyroff (74. Jakub Brezina), R. Lysík (65. M. Zahaluk), Matěj Brezina, P. Halvoník (83. J. Valčuha), P. Jarabica.

Liptovská Štiavnica – Makov 1:3 (1:0)

Hneď v 1. minúte domáci hráč Mihálik ďalekonosnou strelou vystrašil brankára Tkáča, ale to bolo na dlhé minúty z domácej strany všetko. Opraty zápasu prevzali hostia, ktorí herne dominovali. Prvú šancu si líder tabuľky vypracoval v 11. minúte, keď Janita naservíroval loptu Zimkovi, ale v rozhodujúcej chvíli domáca obrana zblokovala jeho strelu. Vzápätí na to šiel Zimka sám na brankára Mikušiaka, neulakomil sa a nahral na gól do prázdnej brány Chríbikovi.

Ale ten aj vinou zlého terénu prestrelil vysoko nad. Hostia si vytvárali jednu šancu za druhou, ale ich zakončenie bolo žalostné. Potrestanie prišlo v 27. minúte, keď domáci odkopli loptu na polovicu hostí a Tkáč z prvej trochu nepochopiteľne prihral loptu prekvapenému Rumanskému, ktorý z 30 metrov pohodlne trafil prázdnu bránu – 1:0. Hostia trošku znervózneli a pred polčasom mohlo byť zle, keď Tkáčovi dvakrát zazvonila žrď. Najmä Hofericova šanca mala gólové parametre.

V druhom polčase prišli hostia nabudení a za päť minút otočili vývoj zápasu. Najskôr hlavou vyrovnal Planeta a vzápätí kapitán Korček priklonil misky váh na stranu mužstva z Kysúc. Až do konca zápasu bol výsledok otvorený. Domáci bojovali, pohybom robili problémy lídrovi tabuľky. Až v 87. minúte Zimka po úniku rutinérsky vedľa Mikušiaka zvýšil na rozdiel dvoch gólov – 1:3.

Víťazstvo hostí je zaslúžené, herne boli lepším mužstvom, ale žalostná koncovka najmä v prvom polčase ich mohla pripraviť o body.

Góly: 27. P. Rumanský – 47. R. Planeta, 54. M. Hubočan, 87. P. Zimka. Rozhodoval Konček, 100 divákov.

L. ŠTIAVNICA: M. Mikušiak – P. Strmenský, J. Mihálik, M. Kohút, A. Omasta, P. Rumanský (35. E. Bradiak), P. Hoferica, S. Palider (77. P. Murín), P. Ondrík (46. M. Potocký), S. Maslo, P. Huba (67. Š. Gajdoš).

MAKOV: A. Tkáč – T. Korček, M. Hubočan, M. Opial, Patrik Kundrátek (90. J. Bobek), P. Chríbik, Lukáš Kundrátek, R. Planeta, D. Janita, N. Valek (77. A. Barčák), P. Zimka (89. M. Pavlík).

Liptovský Hrádok – Čadca 0:2 (0:2)

Čadca od začiatku držala opraty zápasu vo svojich rukách. Bola lepšia v medzihre, dostávala sa do šancí, ale v koncovke bola nedôrazná. V 11. minúte sa po štandardke presadil Tlelka, ktorí hostí poslal do vedenia – 0:1. Hostia sa naďalej snažili diktovať tempo hry, kombinovali po zemi, ale ťažký terén im nedovoľoval zrýchľovať hru a dostávať sa za obranu domácich.