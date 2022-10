Posledná Snežnica siahala po prvom víťazstve v sezóne, líder z Korne remizoval v Rakovej

Vladimír Vaštík strelil hetrik.

Skupina A

Rudinská – Lodno 3:1 (1:1)

Zápas sa začal aktívne na oboch súperiacich stranách. Lopta lietala zo strany na stranu a spolu s ňou si obe mužstvá vypracovávali šance. Do vedenia sa napokon podarilo ako prvým dostať hosťom a to v 34. minúte. Hosťujúcemu Šamajovi sa podarilo vyšachovať domácu obranu a peknou prízemnou strelou otvoril skóre zápasu – 0:1. V priebehu ani nie desiatich minút však domáci Vlček premenil pokutový kop, čím sa postaral o vyrovanie – 1:1.

Do druhého polčasu nastúpilo domáce mužstvo v bojovnom duchu, chceli obrátiť skóre zápasu vo svoj prospech, čo sa im nakoniec aj úspešne podarilo. V 53. minúte hosťujúcu obranu veľmi šikovne prekľučkoval Ondrušek, pred bránou nahral spoluhráčovi Sagovi, ktorému sa loptu úspešne podarilo vsietiť do brány súpera – 2:1. Hostia sa síce snažili zo všetkých síl vyrovnať, no k bráne sa dostávali len sporadicky. V úplnom závere zápasu sa postaral o výsledné skóre domáci Patyka. Zápas sa skončil stavom 3:1 v prospech Rudinskej.

Góly: 41. R. Vlček (z 11m), 53. M. Saga, 90. M. Patyka – 34. Matúš Šamaj. R Mindek, 100 divákov.

RUDINSKÁ: P. Gašinec – Marek Luciak, Š. MALÍK, M. Mičenec, Tadeáš Lisko (46. Lukáš Luciak), Š. Pečalka (46. M. Patyka), M. Saga (77. D. Kramár) – R. Vlček, R. Ondrúšek (67. S. Matejka), M. Malíček, M. Buček (56. Patrik Lisko).

LODNO: M. Bestvina – Martin Šamaj, A. Kafún (67. M. Rajtek), M. Trnovec (83. S. Rapčan), Peter Martikán, Jakub Martikán, S. Katrenčín (60. L. Helt), M. Rakovan, Matúš Šamaj (77. T. Ondreáš), Mário Minár, E. Borák.

Povina – Snežnica 5:4 (2:3)

V bojovnom zápase, ktorý obe mužstvá predviedli, sa vedenia ujala hosťujúca Snežnica už v 11. minúte zápasu – 0:1. Netrvalo dlho a v 19. minúte zápasu hostia opäť využili chybu v domácej obrane a svoj náskok ešte navýšili na 0:2. Domáce mužstvo sa následne zmobilizovalo, začalo svojho súpera napádať, čo sa pretavilo v 28. minúte, keď prvý gól na strane domácich vsietil Štefanica – 1:2.

V jeho tesnom závese, v 34. minúte, šiel jeho spoluhráč Maček, ktorý sa svojou dobre mierenou strelou zaslúžil o vyrovnanie – 2:2. Už to vyzeralo, že sa prvý polčas ukončí remízou, keď sa v 45. minúte dostal k lopte hosťujúci Mravec a opäť poslal Snežnicu do vedenia – 2:3. Druhý polčas sa začal v ešte bojovnejšom duchu, domáce mužstvo sa hnalo dopredu s jasných cieľom obrátiť skóre zápasu vo svoj prospech. V 61. minúte sa Králikovi podarilo vyrovnať – 3:3.