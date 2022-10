Cestovateľ Jakub: Pri strete s pirátmi som rozmýšľal, ako čo najpresnejšie seknem mačetou

Nemocnica v Amazónii pripomínala skôr tropické trhovisko, tvrdí Slovák.

ZBOROV NAD BYSTRICOU. Loviť krokodíly holou rukou, voľne sa potápať so žralokmi, uloviť si potravu priamo v divočine alebo čeliť pirátom pri splave Amazonky? To všetko je len zlomok cestovateľských zážitkov mladého Jakuba Bezega, ktorý nás prostredníctvom rozhovoru zobral na svoje potulky svetom.

Aké boli vaše cestovateľské začiatky? Čo vás k cestovaniu priviedlo?

Už po prvej dovolenke v Karibiku sa vo mne prebrala túžba spoznať svet, no na svoju prvú cestu za hranice som sa vybral, až keď som si na cestovanie vedel zarobiť sám. Rád som si prezeral mapy a plánoval cesty. Čoraz viac vo mne rástli nápady a túžby a nakoniec som celé dni trávil myšlienkami vo svete.

Koľko krajín ste navštívili?

Začal som cestovať iba v roku 2015, takže zatiaľ je to 32 krajín. Niektoré krajiny som stihol navštíviť viackrát, v Peru som bol zatiaľ štyrikrát.

Momentálne žijete vo Švajčiarsku a rozbiehate pomerne netradičné podnikanie. Priblížite nám, o čo presnejšie ide?

Rozbieham svoju doménu Explore wild planet. Sprevádzam ľudí do extrémov prírody. Ľadové hory, džungle, púšte či plavba oceánom. Nie je to ako klasická agentúra, kde kvôli bezpečnosti sleduješ svojho vodcu, so mnou môžeš robiť všetko, čo sa urobiť dá, pretože aj tie nebezpečné veci sa dajú robiť bezpečne. Najdôležitejšia je dobrá príprava. Mám rád akciu, chcem sa dotknúť, ovoňať, ochutnať a tento koncept som vytvoril pre ľudí, ktorí cestovanie vnímajú rovnako.

Takže robíte prácu buddyho?

Áno, mnoho ľudí má veľa plánov, ale chýba im buddy. To je vlastne parťák, človek, ktorý zdieľa vaše cestovateľské aktivity a sprevádza vás.

“ Ste to skutočne vy, kto robí váš život živým. „ Jakub Bezeg

Podľa čoho si vyberáte cieľ cesty?

Vždy záleží na tom, akú aktivitu chcem v danej krajine robiť. Keď chcem liezť na hory, tak si vyberám miesto, kde sú hory. Zároveň vyberám podľa toho, či chcem trekovať, alebo šplhať na ľadové vrcholy.

Keď sa dozviem nejakú zaujímavú informáciu z pralesa na Borneu, tak si to začnem študovať a plánovať. A takto pristupujem ku všetkým cestám. Rád si prezerám mapy miest, a tie mi dávajú inšpiráciu.

Veľa cestovateľských rád znie, že človek nemá cestovať sám. Súhlasíte?

Väčšinou to závisí od toho, o aký druh dovolenky ide. Ak idem do extrému, tak chodím sám, alebo s niekým, kto má rovnaký zámer. Ak mi ide o oddych, tak chodím s rodinou.

Zameriavate sa na turistické destinácie, alebo sa skôr snažíte splynúť s kultúrou danej krajiny?

“ Niektoré riziká viete ovplyvniť, napríklad pri výstupe na hory si viete vybrať tú bezpečnejšiu trasu, hoci obe majú nejaké riziká. Keď však stretnete pirátov, ostáva len dúfať. „ Jakub Bezeg

Každá krajina má svoju kultúru, takže či už idete ako turista, alebo ako niekto s vyšším zámerom, stretnete sa aj s tamojšou kultúrou, ktorá vás nejakým spôsobom ovplyvní.

Osobne sa však vyhýbam turistickým miestam, rád si robím veci po svojom. Keď však cestujem s rodinou, väčšinou vyberám miesta, kde jedlo netreba loviť (smiech).

Ktorá kultúra vás najviac očarila?

Veľmi ťažká otázka, pretože sa mi páči všade. Žijeme na prekrásnej planéte. Ale ak by som mal jednu krajinu vybrať, asi by to bola Brazília.

Prečo práve ona?

Brazília ja väčšia ako Európa. Rozdiely medzi komunitami sú veľmi veľké, rovnako aj dialekt sa výrazne odlišuje. Ľudia tu sú veľmi priateľskí, je tu veľa nádherných miest a úžasných zvierat. Určite ma očarilo aj to, že má najväčší podiel Amazonského pralesa.

Mali ste na cestách niekedy strach? Zažili ste niečo nebezpečné?

Nie raz. Ale napríklad, keď sme splavovali Amazonku, najväčší strach som mal asi z pirátov, aj keď to nebol tak úplne strach, skôr pud sebazáchovy.

Kde ste stretli pirátov?