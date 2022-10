Potraviny z rôzneho uhla pohľadu

Zážitkové vzdelávanie o ekológii

ČADCA. Ekológia v praxi je dnes veľmi dôležitou témou, na ktorú dlhodobo upozorňuje Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci. Tá je už 12 rokov zapojená do projektu Zelená škola.

Študenti si osvojujú pojmy ako je separácia, šetrenie, obnoviteľné zdroje, fastfashion či plytvanie jedlom tak, aby si kroky k správnym návykom doniesli aj domov a zapojili svoje rodiny. V piatok 20. októbra sa v škole konalo ekopodujatie, ktoré praktickými ukážkami a prednáškami študentom priblížili nie len túto problematiku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj undefined Čítajte

„My máme na starosti stanovište Zelenej školy, kde tento projekt predstavujeme. Tento rok sa snažíme poukázať najmä na problém s plytvaním jedlom. Do Zelenej školy sme zapojení už 12 rokov a za ten čas sme riešili témy ako je odpad, voda aj potraviny. Hľadáme efektívne spôsoby, ako produkovať čo najmenej odpadu, ktorý sa v jedálni tvorí,“ hovorí Aneta Majtánová z V.A.

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu zaviedla kroky, ktoré potravinový odpad zmenšili na minimum. Žiaci sa podieľajú na tvorbe jedálnička. Každá trieda sa dohodne na strave na ďalší týždeň.

„Takýto prispôsobený jedálniček nám tu zaviedli už minulý rok. Žiaci si s pomocou kuchárok volia jedlá na týždeň dopredu. V strave sa nám objavili novinky ako je pizza alebo losos. Je to vlastne taká spolupráca vedenia kuchyne a žiakov. Samozrejme, všetko je podľa smerníc, ktoré v jedálničku musia byť dodržané,“ hovorí Dominika Lajčáková z V.A. Zároveň dodáva, že žiaci si vďaka škole uvedomujú veci ako zdroj jedla, jeho cena a svetový nedostatok.

Škola sa zároveň rozhodla riešiť problém s vyhodenými desiatami, ktoré žiaci často hádzali do koša. „Desiatu, ktorú nechceme, môžeme odložiť do nádoby na to určenej. Ak ide o balené jedlo, môže si ho vziať iný žiak. Ak je to nejaký doma pripravený chlebík, jedlo sa použije pre zvieratá. U nás teda žiadne potraviny nekončia v koši,“ vysvetľujú žiaci.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať undefined Čítajte

Separácia aj preplnený šatník

„Odpad triedime už priamo v triede. Malé koše potom na konci dňa vynesieme do väčších nádob na chodbe a odtiaľ sa už vynášajú do klasických veľkých kontajnerov na separovaný zber,“ opisuje postup Aneta.

Ďalšou dôležitou témou eko podujatia je aj rýchla móda. Zdôrazňujú najmä, že nejde len o to, že začať napríklad nakupovať oblečenie z druhej ruky namiesto veľkých reťazcov, problém je aj v samotnom nákupe. Nakupovať treba naozaj iba oblečenie, ktoré potrebujeme. Šetríme tým nie len naše peňaženky, ale aj planétu.

Zelený kútik, oáza pokoja pre študentov

Priamo v škole sa nachádza miestnosť zvaná Zelený kútik, ktorá svojou príjemnou atmosférou zabezpečuje študentom pokojné a útulné miesto na oddych. Posedieť si môžu na sedacích vakoch pri dobrom čaji v obklopení upokojujúcej zelenej farby a rastliniek. Škola má byť predsa miesto, kde sa študenti cítia dobre.

Čo je Zelená škola ?

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.