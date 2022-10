Presadil zásadné projekty, ktoré roky stáli. Jozef Mozol je jasná voľba pre Kysuce

Počúva ľudí, má energiu a v mladom veku aj skúsenosti.

Ako poradca ministra dopravy pre región Kysuce sa pričinil o realizáciu viacerých významných projektov, ktoré zlepšujú život obyvateľov Kysúc. Zastávať záujmy starostov a primátorov regiónu na tých najvyšších miestach je jednou z jeho priorít. Aj preto sa rozhodol kandidovať za poslanca do VÚC. Reč je o Jozefovi Mozolovi, šikovnom manažérovi, ktorý sa nebojí postaviť žiadnemu problému čelom.

Doprava v našom regióne dokáže zdvihnúť tlak nejedného Kysučana. Po 30 rokoch odsúvania diaľnice D3 na vedľajšiu koľaj sa tento problém nedá vyriešiť šibnutím čarovného prútika. Keby sme mali zhrnúť aktuálnu situáciu, kam sme sa posunuli?

Dôležitý posun nastal v príprave dôležitých dokumentov, ktorými Európska komisia podmieňuje poskytnutie eurofondov pre výstavbu zostávajúcich troch úsekov D3 – minulý týždeň bola podpísaná zmluva na spracovanie posudku EIA a o dva mesiace by mala byť odovzdaná prvá časť štúdie realizovateľnosti, po ktorej budú nasledovať ďalšie.

Za najvýznamnejšiu skutočnosť však považujem, že sme dokázali posadiť všetkých zainteresovaných za jeden stôl a vo vytvorenej Pracovnej skupine pre dobudovanie D3, ktorej som predsedom, ťaháme za jeden povraz.

Srdcovkou Jozefa Mozola je doprava a práve v tejto oblasti by sa chcel angažovať najviac aj ako poslanec VÚC.

Čo podľa vás brzdí celkovo rýchlejšiu výstavbu ciest na Slovensku?

Z môjho pohľadu sú to dve kľúčové oblasti. Tou prvou je nepružná a zastaraná legislatíva, s ktorou je spojená obrovská byrokracia. A tým druhým dôvodom je výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na základe politických rozhodnutí. To znamená, že sa stavalo tam, kde to nedávalo logiku. Práve vďaka týmto rozhodnutiam je naša D3 stále nedostavaná. Naša diaľnica nebola nikdy priorita, to je krutá pravda. Všetko sa zmenilo až s príchodom súčasného ministra.

Z vašej pozície ste zásadne pomohli obci Makov, kde po dlhých rokoch opravili cestu I. triedy, ale aj obci Svrčinovec, kde vďaka vašej spolupráci so starostkou obce postavili pri obecnom úrade krásny parčík. Na ktorých ďalších dôležitých projektoch sa vám podarilo participovať?

Mojou prvou úlohou bolo urýchliť výstavbu diaľničného privádzača. To sa mi úspešne podarilo a dnes je v plnej výstavbe. Som hrdý na to, že som pomohol k tejto veľkej investícii na Kysuciach. A nie je jediná. Výraznou mierou som sa pričinil aj o rozbehnutie modernizácie železničnej trate Čadca – štátna hranica. A spoločne s kolegami z ministerstva dopravy sme „vyhrali“ boj (smiech) s UHP a v Krásne tak o pár rokov vyrastie moderný prestupný terminál, alebo aj malá železničná zastávka.

Do volieb VÚC nevstupujete ako úplný nováčik. Naopak, skúsenosti máte okrem aktuálnej funkcie poradcu ministra už druhé volebné obdobie aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou. Čo vás motivuje a v ktorých oblastiach by ste chceli Kysuciam na krajskej úrovni pomôcť?

Mojou srdcovkou je doprava a práve v tejto oblasti by som sa chcel angažovať najviac. Na úrovni VÚC chcem svojimi skúsenosťami prispieť k rozvoju integrovanej dopravy na Kysuciach, nakoľko tá je kľúčová na najbližšie roky. Z pozície poradcu ministra a poslanca VÚC dokážem efektívne pracovať a vytvárať vhodné podmienky spolupráce medzi župou a ministerstvom pri riešení zložitej dopravnej situácie. Chcem ale zdôrazniť, že moja politika je založená na kontakte s ľuďmi, preto budem v prípade môjho zvolenia presadzovať veci, ktoré vzídu z rozhovorov s nimi. Kraj totiž nie sú poslanci a župan(ka), ale ľudia ktorí v ňom žijú.

Motivuje ma možnosť pomáhať nášmu regiónu a ľudom, ktorí v ňom žijú. Ako poslanec VÚC by som to dokázal robiť vo väčšom rozsahu a to je tá najväčšia motivácia, prečo som sa rozhodol kandidovať.

