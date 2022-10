Jarošovi bude volať horská služba, že Skalité ničí prírodu. A skloňujú už v Radôstke nebodaj postup?

Dve trefy za 80 sekúnd, Fujak ako frajer na záver. Pripútajte sa, toto je nový Spartak.

Stará Bystrica - Zborov nad Bystricou 0:1 (0:0)

Na derby medzi Starou a Zborovom dozerala 300-členná kulisa, no ak sa niektorí „fans“ tešili na pekný futbal, mali smolu. Domáci išli do plných, ale ich hra bola jalová, (polo)šance síce mali, no gólovo sa neujali, škoda najmä Beliančinových.

Hostia rovnako neukuchtili recept na výraznejšiu možnosť, duel sa odvíjal medzi šestnástkami, kde nepresnosť striedala bojovnosť.

Druhý polčas vlastne nič nezmenil a prítomným bolo jasné, že rozhodne jeden gól. Ten doniesol v 54. minúte Kubla ako čašník – na podnose. Predribloval cez pravú stranu, na päťke hľadal i našiel Martinca, 28-ročný univerzál si spomenul na minulú sezónu a poľahky prekonal Švíka – 0:1.

Pokrok sa do záverečného hvizdu snažil, čo mu sily stačili, no „Kadášovcom“ chýbal pokoj i finálna prihrávka. Stará tak po Bitarovej podľahla najtesnejším rozdielom aj Zborovu.

Stará Bystrica - Zborov nad Bystricou 0:1 (0:0) Góly: 54. J. Martinec. ŽK: M. Seko – V. Kubla, T. Mešťaník, J. Mihalda. Rozhodoval Staškovan, 300 divákov. STARÁ: D. Švík – T. Hofer, J. Hofer, T. Seko (46. A. Miňo), J. Beliančin (63. T. Halvoník), M. Cáder, J. Dubovický, J. Čičala, S. Targoš, S. Pitek (81. A. Prištiak), M. Seko. ZBOROV: M. Šustek - J. Mihalda, T. Mešťanik, J. Čelko, F. Podmanický (46. J. Blahuta), Ľ. Štrba (63. M. Brhel), J. Martinec (73. M. Timek), V. Kubla (86. P. Červeník), A. Kocifaj, L. Ďugel, M. Kocifaj (86. D. Murgáš). Hráči zápasu: T. Hofer (Stará), V. Kubla (Zborov).

Radôstka - Bitarová 3:0 (2:0)

Čo dodať k Radôstke, môžeme len znovu písať o top forme, veď Spartak vymyslel úvod ako z rozprávky. „Chalani na súpera vyleteli ako osy,“ podotkol šéf Spartaka Ján Slivka a mal pravdu, veď Brandys už po 35 sekundách oblúčikom ponad všetkých nacentroval Fujakovi – 1:0.

Hostia hneď po rozohrávke prišli o loptu (ubehlo maximálne 80 sekúnd), Staňo si podmanil pravú stranu a jeho presný pas upratal bombou pod brvno nahrávač číslo jeden – 2:0.

V 6. minúte pohrozila aj Bitarová, záložník Družstevníka sa dostal až pred Semana, no ten správne vybehol. Za okamih opäť testoval Ftorekovú pozornosť Staňo, odrazenú loptu neumiestnil dobre Szabo.