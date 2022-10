Spaľovanie záhradného odpadu často končí zásahom hasičov

Za spaľovanie suchého lístia a konárov hrozí pokuta.

KYSUCE. Jesenné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním napadaného lístia a suchej trávy. Takáto likvidácia záhradného odpadu je však nebezpečná a nezákonná.

V čadčianskom okrese v priebehu tohto roka hasiči zasahovali pri požiari trávnatých a krovinatých plôch až sedemnásťkrát. Pri lesných požiaroch zasahovali dvanásťkrát. V okrese Kysucké Nové Mesto bol zásah hasičov nevyhnutý pri deviatich požiaroch trávnatých a krovinatých plôch a pri siedmich lesných požiaroch.

„Veľakrát sa tieto činnosti nezaobídu bez zásahu hasičov, ktorí síce uvedú situáciu pod kontrolu, no nie vždy so šťastným koncom. Na svoju nedbalosť doplácajú aj samotní ľudia, ktorí utrpia rôzne zranenia, popáleniny a v niektorých prípadoch je následkom dokonca smrť,“ upozorňuje Hasičský a záchranný zbor.

Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životné prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákon o ochrane pred požiarmi.

„Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť aj obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu väčšie zvieratá. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy alebo lesných porastov, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu (159),“ uvádza ministerstvo životného prostredia.

V napadanom lístí sa skrýva množstvo užitočných živočíchov (zdroj: Záchrana zvierat Zázrivá)

Zbytočné a neefektívne

„Lístie je výborné pre stromy, pod ktoré spadne. Je to hnojivo, ktoré potrebujú na vytvorenie nových listov. Čiže je úplne v poriadku, nechať lístie pod stromom. Ak vám to z estetického dôvodu vadí, stačí ho prebehnúť kosačkou bez zberného koša, posekané lístie sa rýchlo vstrebe do trávnika bez toho, aby ho zaťažilo,“ vysvetľuje permakultúrny dizajnér Marián Štefanko.