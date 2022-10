Motorkári uzavreli sezónu poslednou spoločnou jazdou

S tohtoročnou sezónou sa na Kysuciach lúčilo približne dvesto motorkárov a priaznivcov motošportu.

ČADCA. Silné stroje, rev motorov, koža, dlhé vlasy ukryté pod šatkami a duša oddaná svetu motoriek. Takto akosi by sa dala opísať atmosféra, ktorá vládla počas uplynulého víkendu na Kysuciach.

Matičné námestie v Čadci zaplnili v nedeľu 23. októbra rýchle stroje. Stretli sa tam priaznivci a milovníci motoriek, aby sa rozlúčili so sezónou. Takmer dve stovky motorkárov odstavili svoje dvojkolesové tátoše a prehliadka krásnych strojov pritiahla do centra mesta aj množstvo zvedavcov.

Azda každý vášnivý jazdec vám povie, že motorky sú mašiny, ktoré keď si raz zamilujete, už sa s nimi ťažko rozlúčite. Motorky sú hlavne záľuba a pri všetkých povinnostiach či starostiach nenahraditeľný relax. Sú to stovky odjazdených kilometrov, obdivovanie okolitého sveta a v neposlednom rade starostlivosť o svojho tátoša. Na konci roka je preto vždy čo hodnotiť, veď počas celej sezóny zažijú jazdci množstvo zážitkov na spoločných tripoch.

"No ja som toho tento rok veľa nenajazdil," povedal organizátor Vladimír Malík z motorkárskeho klubu New Riders Apocalypse.

"Svoj voľný čas trávim hlavne so svojim synčekom a venujem sa rodine, to je teraz moja priorita. Ale aj na motorku si nájdem občas trochu času, hlavne keď malý spí. Vtedy zájdem do garáže, urobím údržbu. Motorku som prevetral hlavne počas letných motorkárskych podujatí na Kysuciah, ktoré sú obľúbené nielen u divákov, ale aj motorkárov z rôznych kútov Slovenska," doplnil Vladimír Malík.

Po prehliadke a občerstvení vyznávači dvoch kolies a pachu benzínu naštartovali svoje mašiny a zahájili poslednú hromadnú jazdu po cestách nášho regiónu. Tá viedla cez čadčiansku pešiu zónu na Turzovku, Klokočov a späť do okresného mesta. Vo veľkej kolóne bolo možné vidieť rôzne mašiny – choppre, cestné motorky, trojkolky a dokonca nechýbali ani slávne Pioniere.

Na zraz dorazili aj policajné motohliadky. V tomto prípade však neprišli dávať pokuty, práve naopak. Organizátorom prišli pomôcť zabezpečiť bezproblémový hromadný prejazd účastníkov zrazu na ich spanilej jazde na trase dlhej cez štyridsať kilometrov.

"Dopraváci z Čadce pod vedením riaditeľky Aleny Prívarovej sú nám pri organizovaní motorkárskych zrazov a spoločných jázd veľkou pomocou. Sú to tiež motorkárski srdciari a sú zárukou, že celý prejazd prebehne hladko," dodal Vlado Malík.

Motorkári sa lúčili so známym heslom, "auto nosí telo človeka, no motorka jeho dušu", ktoré človek pochopí až vtedy keď sa do sveta rýchlych strojov ponorí sám.

