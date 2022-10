Legenda mu štart neodporúčala. On ju nepočúvol a zabehol osobný rekord

Jeho najväčším snom je účasť na olympijských hrách.

Milan Poláček z Oščadnice je mladý a ambiciózny chlapec, športovec telom a dušou. Za svojimi cieľmi kráča s pokorou, odhodlaním a bez reptania. Absolvoval mnoho pretekov a jeho vitrínu zdobia viaceré úspechy. Svedomitou prácou sa dostal až na Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, kde v prvú októbrovú nedeľu predviedol skvelý výkon v kráľovskej disciplíne. Zabehol osobný rekord a dnes, s odstupom času hovorí, že išlo o jeho najlepší výkon v kariére. Pretekár AO TJ Slávia STU Bratislava netají, že úspech mu dodal sebavedomie a ešte viac chuti na sebe pracovať.

„Snažil som sa poslúchnuť trénerove pokyny a držať tempo, ktoré mi odporučil. Dal mi radu, aby som sa držal „vodičov“ a snažil sa dobehnúť čas okolo troch hodín a 45 minút, čo by bol môj osobný rekord,“ vrátil sa k prestížnym pretekom Milan Poláček. Lenže mladý bežec mal v rezervoári síl ďaleko väčšiu zásobu. Do cieľa dobehol s časom 3:41:20, čím prekvapil seba a aj všetkých, ktorí ho podporujú.

„Tréner mi veril, že zvládnem spomínaný čas tri aj trištvrte hodiny, no mne sa podarilo plány ešte vylepšiť,“ povedal s hrdosťou. Po dobehnutí do cieľa ešte dlho predychával svoj výkon a konečný výsledok. „Sen vylepšiť osobák ma hnal dopredu. Na 38. kilometri som začal veriť, že to môže vyjsť a bude ešte lepší, ako sme na začiatku plánovali.“

Pod dohľadom legendy

Trénerom Milana Poláčka je Peter Tichý, atletická legenda, ktorý sa na štart maratónu v Košiciach postavil spolu so svojim zverencom. Kysuckému olympionikovi sa do cieľa dobehnúť nepodarilo, nakoľko ho pribrzdili zdravotné problémy. Radosť mu ale vynahradil jeho zverenec.