Voľby 2O22: Komisie si pochvaľujú bezproblémový priebeh

Volebné miestnosti sa otvorili načas a voliči chodia priebežne.

KYSUCE. Prvý raz si v jeden volebný deň ľudia vyberajú v komunálnych voľbách primátorov, starostov a poslancov zastupiteľstva a súčasne volia županov a poslancov župného zastupiteľstva. Voliči teda dostanú štyri hlasovacie lístky a štyri obálky.

Kandidáti sa na volebných lístkoch krúžkujú. Pre komunálne voľby sú určené biele hlasovacie lístky a biele obálky. Pre župné voľby sú určené hlasovacie lístky s modrým pruhom, ktoré po vyplnení treba vložiť do modrej obálky.

Na dolných Kysuciach voľby prebiehajú bez problémov. Volebné miestnosti sa otvorili načas a voliči chodia priebežne. Niekde sa volí na obecnom úrade, inde v školách. Problémy v komisiách nezaznamenali ani ohľadom zmiešaných volieb, obálky zatiaľ všade hodili do správnej urny, podľa priradenej farby. Problém by mohol nastať len pri vložení hlasovacieho lístka do nesprávnej obálky.

Občiansku povinnosť si prišla splniť aj mladá volička Alica Mičianová zo Snežnice. „Volím pre lepšiu budúcnosť našej obce. Chcem aby sa zveľaďovala a aby sa neustále zlepšovali podmienky na život v nej. Dúfam, že zvolený starosta a poslanci sa o to postarajú. Čo sa týka termínu, nevidím v ňom problém. Kto chce voliť, voliť príde.“ Problém nevidí ani v spojených voľbách. Obálky sú farebne rozlíšené a komisia nám všetko jasne a zreteľne vysvetlila, takže si nemyslím, že by mohol nastať problém.“

V Snežnici si volia z dvoch kandidátov na starostu. Z osemnástich kandidátov do obecného zastupiteľstva si volia deväť kandidátov. Župana si volia z desiatich kandidátov. Do župného zastupiteľstva volia troch kandidátov z tridsiatich dvoch.

