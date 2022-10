Bytové domy Kamence - stabilná finančná investícia

Investovanie do kvalitných nehnuteľností je považované za jeden z bezpečných spôsobov, ako ochrániť peniaze pred aktuálne najväčšou hrozbou - infláciou.

Novostavby bytových domov Kamence v Kysuckom Novom Meste sú rozbehnutým projektom spoľahlivého žilinského developera, spoločnosti Istrofinal, ktorá na trhu s nehnuteľnosťami pôsobí už takmer 20 rokov.

O úspechu projektu Kamence a potenciálu lokality svedčí aj to, že aktuálne prebieha už štvrtá etapa výstavby bytových domov a v novembri otvoria v lokalite aj obchodnú galériu a postupne pribudnú aj ďalšie drobné obchodné prevádzky.

Developer do budúcna počíta aj s otvorením škôlky, pre ktorú pripravil samostatný projekt v tretej etape výstavby a aktuálne hľadá do týchto priestorov skúseného prevádzkovateľa. Kamence dvíhajú aj úroveň architektúry v regióne – prvá etapa projektu získala v roku 2021 prestížnu cenu za architektúru CE ZA AR 2021 v kategórii bytové domy.

Kompletná občianska vybavenosť, renomovaná architektúra, spoľahlivý developer a kvalita stavby sú atribúty, ktoré z Kamencov robia vyhľadávanú lokalitu nielen na bývanie, ale aj bezpečné investovanie financií.

Spoľahlivý projekt a developer je pri výbere investičnej nehnuteľnosti kľúčový

O spoľahlivosti projektu Kamence svedčia práve jeho výsledky. Druhá Etapa bola realizovaná v náročnom covidovom období, následne prišlo obdobie akútneho nedostatku stavebných materiálov a extrémneho nárastu cien v tomto odvetví.

Developerovi, spoločnosti Istrofinal, sa však podarilo výstavbu dokončiť v termíne, ktorý bol sľúbený novým majiteľom bytov. Ťarchu navyšovania cien a nedostatku materiálu developer nepreniesol na kupujúcich. Výstavba ďalších etáp je v Kysuckom Novom Meste vítaná, pozitívne ju vníma aj vedenie mesta.

Krátku reportáž z aktuálne kolaudovanej Etapy 2, hodnotenie projektu, ako aj plány developera do budúcna nájdete vo video reportáži:

Udrží investovanie do nehnuteľností hodnotu vašich peňazí?

Reality v dlhodobom horizonte v našom regióne vykazujú dobré zhodnotenie. Realitný trh síce môže zažívať krátkodobé výkyvy, ale hodnota nehnuteľností v princípe stále rastie. Reality nepodliehajú inflácii v takej miere ako peniaze na účtoch. Investíciu do nehnuteľností môžeme považovať za spôsob, akým ochrániť peniaze pred infláciou a pri dobrej kúpe sa ešte aj zhodnotia.

Vo vyhľadávaných lokalitách nie je problém nehnuteľnosť prenajímať a v prípade potreby ju rýchlo a výhodne predať. Navyše, ak investujete do nehnuteľnosti, už z princípu neprídete o finančnú investíciu, pretože aj keby hypoteticky padol celý finančný trh, ostáva vám nehnuteľnosť. Tú môžete prenajímať a naďalej investované financie zhodnocovať. Investovanie do nehnuteľností je v súčasnosti považované za menej rizikové ako investovanie do akcií.

Kompletný hypotekárny servis a nehnuteľnosť bez starostí

Pri výbere investičnej nehnuteľnosti je potrebné zvážiť aj to, koľko času a financií vás bude stáť jej správa a náklady na údržbu. V projekte Kamence ponúka developer klientom kompletný hypotekárny servis, pričom projekt má nastavený v niekoľkých bankách vzhľadom na rozdielne potreby a preferencie klientov.

Bytové domy Kamence sú novostavbami, noví majitelia sa teda nemusia obávať nákladov, ktoré vznikajú pri kúpe starších nehnuteľností, ktoré často v krátkodobom horizonte potrebujú rôzne nákldné opravy a rekonštrukcie... Vysoký energetický štandard domov je v čase prudkého nárastu cien za energie a neistoty tohto segmentu taktiež významným benefitom.

Viac o voľných bytoch vo výstavbe bytových domov Kamence sa dozviete na http://www.kamence.sk.