Z gólového riaditeľa prihrávkový sekretár? V piatej lige akoby Kysučanom chýbalo víťazné požehnanie

Deviata a dvanásta priečka veru nie sú tým, čo teší.

Teplička nad Váhom - Turzovka 2:1 (0:1)

V úvodnej desaťminútovke si domáci vypracovali viacero štandardiek, po ktorých nastali trmy-vrmy, no zakončenia išli mimo brány. Za zmienku stojí Blaščíkova strela, ktorá letela tesne mimo tyče. V 6. minúte sa Labuda presadil cez krajného obrancu a vnikol do šestnástky, no jeho zakončenie vyrazil Poništ na roh.

O desať minút neskôr Labudova strela lízla žrď. V 20. minúte Cisárik vysunul Šestáka, ktorý išiel sám na Poništa, no mikrosúboj vyhral brankár hostí. Práve tí išli v závere polčasu do vedenia, jeden z hráčov Tatranu poslal loptu zo stredu ihriska na Šmahajčíka, ktorý ju sklepol pred bránu Husárovi a ten osamotený pred Ďuríčkom nezaváhal – 0:1.

Do druhého polčasu nastúpili domáci so snahou otočiť výsledok. Okrem štandardiek to skúšali aj krídelnými akciami či centrami. V 61. minúte našiel dlhý Blaščíkov nákop Labudu, ktorý sa presadil v bežeckom súboji jeden na jedného a zoči-voči Poništovi poslal loptu povedľa neho do siete – 1:1.