Fiasko Guru, dominancia Hlasu, prekvapenie z Korne! Kto sú víťazí a porazení volieb na Kysuciach

Väčšina starostov a primátorov svoj post obhájila.

KYSUCE. Sobotné voľby priniesli na Kysuciach viacero prekvapení. Ľudia si zmenu vypýtali v okresnom meste Čadca, 12-ročnú éru primátora Milana Guru ukončil jasným víťazstvom kandidát HLAS-u Matej Šimášek.

Drvivú prehru utrpel Matej Fabšík v Kysuckom Novom Meste, ale aj Kamil Kobolka v Turzovke. Zmeny nastali aj v zastupiteľstvách, príjemným prekvapením je najmä zvolenie starostky Korne Marianny Bebčákovej do poslaneckých lavíc Žilinského samosprávneho kraja.

Voľbám na Kysuciach dominoval HLAS – SD Jozefa Cecha, vyhrávali zväčša doterajší starostovia a primátori, v niektorých obciach rozhodovalo o víťazoch len pár hlasov.

Kto sú víťazi a porazení volieb na Kysuciach?

Víťaz: Prekvapenie menom Marianna Bebčáková

V roku 2018 vyhrala komunálne voľby v dlhodobo rozhádanej obci Korňa. Prešli štyri roky, spojila ľudí v dedine a post starostky obhajovala bez vyzývateľa. Skvelá vizitka!

„Samotné výsledky ma príjemne prekvapili. Naozaj som to nečakala, skromne som pozerala výsledky, či nebudem medzi poslednými... Obrovské prekvapenie, úspech, vďačnosť aj slza šťastia. Získala som vašu dôveru, do funkcie poslankyne VÚC Žilina pôjdem s pokorou a zodpovednosťou. Všetkým vám ďakujem,“ reagovala na svoj volebný úspech Marianna Bebčáková. Do zastupiteľstva sa prekrúžkovala zo siedmeho miesta so ziskom 4 823 hlasov. Len o pár desiatok hlasov za ňou skončil viceprimátor Čadce Peter Strapáč.

Porazený: Volebné fiasko Milana Guru

Po 12 rokoch končí vo funkcii primátora mesta, nedostal sa ani do krajského zastupiteľstva. Milan Gura stratil v komunálnych voľbách takmer dve tretiny hlasov.

Kým pred štyrmi rokmi ho volilo 3 170 ľudí, teraz získal len 1 190 preferenčných krúžkov. Dôvody?

Prirodzená únava voličov, ale aj dve vizualizácie, ktoré (zväčša) ostali len na papieri.