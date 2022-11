Jozef Grapa: Aby bolo Krásno centrom nápadov, inovácií, kultúry a športu

V Krásne nad Kysucou bez protikandidáta obhájil post primátora Jozef Grapa.

Na poste primátora Krásna nad Kysucou bude v ďalšom období pokračovať Jozef Grapa. Vo voľbách kandidoval ako nezávislý, pričom nemal žiadneho protikandidáta. Podľa oficiálnych výsledkov získal 1 583 hlasov, teda sto percent. Účasť voličov na komunálnych voľbách bola na úrovni 37,82 percenta.

Pán primátor, čakajú vás ďalšie štyri roky, čo vás čaká ako prvé po voľbách, prípadne v najbližšom období?

V prvom rade chcem poďakovať nielen Krásňanom, ale všetkým Kysučanom, že prišli k voľbám, pretože oni rozhodujú o ďalších štyroch rokoch, či vyberú primátora a poslancov, ktorí chcú pracovať a majú nápady.

Rozhodol som sa kandidovať, pretože máme v meste veľmi veľa rozpracovaných projektov, mám veľa nových myšlienok, čo všetko treba ešte v našom mestečku zlepšiť, ako spríjemniť život jeho obyvateľom.

Ešte v tomto mesiaci podávame žiadosť o finančné prostriedky z plánu obnovy na vybudovanie domu seniorov. Jeden už prerábame a mal by byť hotový do marca, no žiadosti o umiestnenie sa kopia a tento nám nepokryje dopyt po tejto žiadanej službe. Tak máme pripravený ďalší, väčší projekt na nové zariadenie pre seniorov.

Podávame žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu viac ako sedemdesiatich nájomných bytov v časti Zákysučie s tým, že pribudne aj občianska vybavenosť, teda materská škola, viacúčelové ihrisko, rozšírené detské ihrisko s oddychovou komunitnou zónou s altánkom, ohniskom, miestami na grilovanie. Tým vznikne ukážkové sídlisko so všetkými službami, ktoré obyvatelia potrebujú k bežnému životu.

V príprave je štúdia na športovú halu, na jar sa pustíme do budovania detského ihriska na Ulici 1. mája. Do konca roka plánujeme dokončiť materskú školu v časti Blažkov, zariadiť ju nábytkom a doplnkami, aby bola k dispozícii rodičom s malými deťmi. A je toho ešte oveľa viac, do čoho sa s pracovníkmi mestského úradu a s poslancami pustíme.

Veľa vašich myšlienok sa podarilo pretaviť do reálnej podoby. Pán primátor, čo vás poháňa vpred, čo vás motivuje, kde získavate nápady?

Práve to, keď máte nápady a dokážete ich zreálniť. Vpred ma ženú stretnutia s ľuďmi, z ktorých mnohí sú z iných kútov Slovenska, mnohí sa do Krásna nad Kysucou presťahovali a vidia, ako sa mesto rozvíja, sú hrdí, že sú Krásňania. Som rád, že obyvateľov a hlavne detí pribúda, to je pre mesto dôležité. Občas sa síce niečo nepodarí tak, ako by som si predstavoval, tak príde aj kritika. Ale ak niekto príde a poďakuje, že Krásno rastie, rozvíja sa dobre sa mu tu žije, to ma nabíja energiou.

Ďalším povzbudením sú pozitívne reakcie starostov a primátorov z okolia aj celého Slovenska, pretože práve oni vedia, koľko je za každou investičnou akciou úsilia a práce.

Práca primátora nie je len o papierovaní v kancelárii. Mnoho hodín trávite v teréne, na ministerstvách či iných úradoch, aby sa podarilo získať do rozpočtu mesta peniaze na rôzne projekty a aktivity. Ako pracuje primátor Krásna nad Kysucou?

Sedieť v kancelárii by ma nenapĺňalo. Mňa baví vymýšľať, tvoriť, keď vidím, že niečo, čo som plánoval, vyšlo a teší to ľudí naokolo. Ak urobíte radosť jedinému človeku, tak sa to prejaví aj vo vás.

Ak by som mal mesto len udržiavať, opravovať osvetlenie, výtlky, to sú veci, ktoré sú samozrejmosťou, no treba robiť oveľa viac, aby ste mesto hnali dopredu. A ak sa darí, chcete stále pre ľudí robiť viac a viac, prekonávať vlastné méty.

Ako vníma takéto nasadenie vaša rodina, blízki ľudia či priatelia?

Rodina už mala názor, že by som mohol spomaliť, venovať sa jej. Dohodli sme sa však, že mi budú pomáhať. Bez podpory manželky, dospelých detí, celej rodiny by to ozaj nešlo.

Veľmi mi pomáhajú pri rodinných vybavovačkách, prácach okolo domu. Chápu to, že keď som sa rozhodol kandidovať, musím sa venovať mestu na sto percent a niektoré veci idú bokom. Viem, že to chápu, a veľmi pekne im za všetko ďakujem. Ja im viem sľúbiť, že keď už nebude primátorom, všetko sa im budem snažiť vynahradiť.

Aká ja vaša predstava smerovania Krásna nad Kysucou v budúcnosti?

Nerobím veci len na pár rokov, mám víziu dlhodobého rozvoja mesta. Všetko plánujeme dopredu. Napríklad v územnom pláne sme už zakotvili, kde bude nové sídlisko. Hľadáme ďalšie pozemky pre výstavbu bytových domov aj občianskej vybavenosti. Aby prichádzali noví ľudia, aby tých, ktorí odídu, nahradili mladé rodiny. Prajem si, aby sa naše mestečko Krásno nad Kysucou stalo strediskom nápadov, inovácií, kultúry, športu. Aby obyvatelia, ktorí tu žijú, mali dostupné všetky služby, ktoré potrebujú, a chceli tu ostať naďalej žiť, aby mesto bolo pre nich hlavne domovom, kde nájdu vždy priateľov, pomoc a podporu.

