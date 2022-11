Kysucké holuby uspeli na Olympiáde v Rumunsku

Holubica z Čadečky skončila ako druhá najlepšia na svete.

KYSUCE. V meste Oradea v Rumunsku sa uskutočnila prestížna medzinárodná výstava- Olympiáda poštových holubov. Na jednom mieste sa stretli chovatelia zo šestnástich krajín sveta združených v FCI. Na tejto výstave sa zúčastnili aj holuby dvoch chovateľov z Kysúc.

Holub je vták, ktorý sprevádza človeka už dlhé stáročia. Zaujímavosťou je, že ho môžete nájsť na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Poštové holuby sú schopné preletieť aj 1000km k svojmu domovu rýchlosťou 80-90km za hodinu. Ich služby využívali aj vojaci počas vojny. Keď zlyhala technika, práve poštové holuby zachraňovali životy na fronte.

Dnešné poštové holuby sú skôr atléti cvičení na rýchly návrat domov z miesta vypustenia. Tento šport vznikol v 19. storočí v Belgicku a venujú sa mu aj známe osobnosti. Napríklad bývalý boxer Mike Tyson, či nedávno zosnulá kráľovná Alžbeta II.

Na Slovensku sa preteká o poháre, či vecné ceny, no v Belgicku majú holuby aj značnú hodnotu. Príkladom je rekordne vysoká suma 1,2 miliónov eur, za ktorú sa predal holub do Číny. Preteková sezóna trvá od mája do septembra a na Slovensku máme registrovaných cca 4400 chovateľov súťažiacich v 35 oblastných združeniach (OZ).

Olympiáda v Oradei bola poznačená pandémiou a jej termín sa viackrát posúval. Zo Slovenska bola poslaná kolekcia v športových aj štandardných kategóriách. Kysuce zastupovali dve holubice. Prvá bola Rudolfa Bielskeho z Olešnej - číslo holubice 276- najlepšia holubica Slovenska v kategórii A. Čo je kategória krátke trate od 100 do 400km. Hodnotí sa súčet koeficientov z 10 umiestnení. Celkovo skončila 17.na svete.

Michal a Viliam Polaček s víťaznou holubicou z Olympiády (zdroj: Tomáš Matys )

Druhá patrí teamu Polaček Viliam a Michal z Čadečky- číslo holubice 336- najlepšia holubica Slovenska v kategórii ESO. V tejto kategórii sa sčítava umiestnenie 6 tratí nad 300km. Umiestnila sa na krásnom 2. mieste na svete. Na prvom mieste bol holub z Čiech a na treťom z Rumunska.

Najbližšie sa s holubármi a ich okrídlenými zverencami môžete stretnúť na výstave Regiónu Jánošík (Orava, Terchová a Čadca) tretieho a štvrtého decembra v Zákamennom.