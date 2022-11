Zvedaví žiaci si posvietili na prácu novinárov

Ako vzniká článok?

ČADCA. Redakciu novín obsadilo 40 žiakov z Vysokej nad Kysucou. Hoci exkurzia sa konala v rámci hodín slovenského jazyka, neostali sme iba pri ňom. Žiakom redaktori priblížili, ako vyzerá práca novinára a ako sa tvoria samotné noviny.

„Novinárčina je podľa mňa veľmi náročná práca, ale asi si v nej každý novinár nájde to svoje, čo ho baví,“ myslí si deviatačka Klára Šupčíková.

„Na práci novinára je najlepšia literatúra a chodenie do terénu, získavanie informácií a práca s nimi,“ myslí si Lívia Majtényiová.

Práve dnes, v dobe internetovej, je veľmi dôležité rozlišovať zdroj informácií, ktorým budeme veriť. Preto sme žiakom ukázali, ako jednoducho sa tvoria falošné správy- hoaxy a ako ešte jednoduchšie sa môžu šíriť.

Žiakom sme vysvetlili, ako má vyzerať novinárska práca, ako prebieha práca v teréne, odkiaľ čerpáme informácie do článkov a ako s nimi následne pracujeme. Ukázali sme im aj lietanie s dronom, ktorý využívame pri fotografovaní a kamerovaní napríklad požiarov alebo dopravnej situácie.

„Najviac sa mi páči priestor, v ktorom pracujete,“ priznala redakciou očarená Klára Kudláčová z deviatej triedy.

Žiaci z Vysokej nad Kysucou (zdroj: Pavol Stolárik)

Niektorí žiaci si vyskúšali, aké je to odpovedať na naše otázky. „Vybrala by som si nejaké z chorých detičiek, ktoré potrebuje finančnú pomoc,“ odpovedala Valéria Polková na otázku, s kým by urobila prvý rozhovor, ak by bola novinárka.

Laura Gajdicová z ôsmej triedy si myslí, že napísať článok trvá novinárom asi dve hodiny. Veľa z nás by to síce uvítalo, ale trvá to podstatne dlhšie. Pracovať na článku znamená systematicky získavať a overovať informácie najmä v teréne, komunikovať s kompetentnými ľuďmi a následne to napísať a dať tomu formu.

A aké predpoklady by mal mať dobrý novinár? „Novinár by mal vedieť jednoducho vysvetliť tému,“ myslí si ôsmak Matúš Varecha. A má pravdu.

Deťom aj učiteľkám ďakujeme za spestrenie pracovného dňa a tešíme sa na budúcich kolegov z Vysokej nad Kysucou.

Ako rozpoznať seriózny článok?

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetko, čo je na internete, je pravda. Využívajte racionálne myslenie, zamerajte sa na to, či je daná informácia dôveryhodná, prípadne si ju overte z iných, overených zdrojov. Vždy si všimnite stránku, z ktorej čerpáte a autora článku.