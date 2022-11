Hitparáda Staškova bronzovým klincom, Polka ako z veľkej knihy. Radôstka zavŕšila top prekvapenie jesene

Dohrávky kysuckých mančaftov na jednom mieste.

MR - Stred

Šalková - Staškov 1:7 (0:4)

Staškov vedel o čo hrá a osudu posledného jesenného duelu sa postavil zoči-voči. Od výkopu diktoval tempo a hneď v 2. minúte už hosťujúca lavička skákala od radosti, keď Dyroff stál v správnom čase na správnom mieste a dokončil to, čo pred ním nevyšlo Halvoníkovi – 0:1.

Slávia hrala s veľkou chuťou, strelec prvého gólu s ešte väčšou, o pätnásť minút po neúnavnom pressovaní správne využil lapsus domácej obrany a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 0:2. Od tohto momentu panoval na pľaci len jeden mančaft, hostia súpera krútili a motali ako sa im ráčilo, v 23. minúte dokumentoval rozdiel triedy nechytateľnou hlavičkou Halvoník (0:3) a polhodinu hry uzavrel sebe-typickým prienikom i obaľovačkou k žrdi Lysík – 0:4.

Druhé dejstvo sledovalo otvorený futbal, ak Staškov v sezóne dosiaľ vždy efektívny nebol, dnes až nad mieru. Štyri minúty po prestávke Halvoník ťukol na krídlo Brezinovi a ten nad ponúknutým nepohrdol – 0:5. Úsmevy Kysučanov rozšíril aj Gavlák, zo siedmich metrov Gnidovi nedal šancu (0:6) a pod sedmičku v site Šalkovej sa premeneným samostatným nájazdom podpísal opäť Halvoník – 0:7.

Zverenci Patrika Koňušíka nepoľavili až do záverečného hvizdu a Mikulcov čestný zásah z 86. minúty ich zo spánku budiť nemusí.

„Presvedčivý výkon a zaslúžené vysoké víťazstvo,“ nepotreboval vo veľkom komentovať o dve triedy lepší výkon hostí oproti domácim asistent trénera Slávie Ľuboš Červenec a sedemgólová hitparáda tak zaklincovala bronzovú priečku.

Šalková - Staškov 1:7 (0:4) Góly: 86. T. Mikulec - 2. a 18. T. Dyroff, 23. a 74. P. Halvoník, 29. R. Lysík, 49. M. Brezina, 73. T. Gavlák. ŽK: J. Mesík, T. Pánik, T. Mikulec – E. Furdan, P. Jarabica. Rozhodoval Kuteľ, 50 divákov. ŠALKOVÁ: M. Gnida – P. Dobrík, Pa. Dobrík, D. Štubniak (65. J. Binder), J. Šimčík (46. A. Alakša), L. Palovič (46. S. Demeter), R. Pázmány, M. Pánik, T. Mikulec, P. Lašút, J. Mesík (72. T. Hlavatý). STAŠKOV: P. Kulich - J. Roman (62. T. Staník), M. Čačurák, E. Furdan, P. Joukl, K. Jašúrek, T. Dyroff (53. M. Zahaluk), R. Lysík (76. F. Bocko), M. Brezina (53. T. Gavlák), P. Halvoník, P. Jarabica (62. J. Brezina).

Stráňavy - Makov 0:2 (0:2)

„Súper bol jednoznačne lepší a zaslúžene vyhral. Napriek prehre musím mužstvo pochváliť za bojovnosť a srdce, ktoré nechali na ihrisku,“ začal hodnotenie zápasu tréner Stráňav Ján Janči.

Stráňavám chýbali v dohrávke štyria hráči základnej zostavy, ktorých absenciu bolo cítiť. Makov strelil otvárací gól už v 6. minúte. Po chybnej rozohrávke domácich a kolmej prihrávke sa k lopte dostal Zimka, ktorý išiel sám na Klocáňa a obstrelil ho – 0:1.

Domáci mohli neskôr vyrovnať, no Obertovu strelu zblízka Tkáč reflexívne vyrazil na roh. V závere prvého dejstva sa k zahrávaniu priameho kopu z hranice šestnástky postavil Janita a vymietol ľavý horný roh – 0:2.

Po zmene strán mohol Makov zvýšiť vedenie, keď sa dostal do dvoch tutoviek. V prvom prípade predviedol výborný zákrok Klocáň, v druhom letela hlavička jedného z hráčov hostí tesne mimo troch žrdí. Do dobrej šance na skórovanie sa dostali aj Stráňavy - Zajac našiel Gašpierika, no ten ani na dvakrát neprekonal Tkáča. Makov zvíťazil v Stráňavách 2:0 a s osembodovým náskokom pred Krásnom nad Kysucou prezimuje na čele tabuľky.