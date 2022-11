Známe meno, ale i nové tváre. Tieto ženy uspeli vo voľbách na Kysuciach

Trojica žien bude región zastupovať aj v župných poslaneckých laviciach.

KYSUCE. Hoci na čele Slovenska stojí prezidentka Zuzana Čaputová, v politike sa stále oveľa viac presadzujú muži.

Ani spojené regionálne voľby na Kysuciach neboli výnimkou. Pozíciu starostu alebo primátora v regióne na severe Slovenska bude v najbližších štyroch rokoch zastávať 25 mužov a len 12 žien.

Rovnaké rozloženie síl je aj v krajskom parlamente. Do poslaneckých lavíc zasadne desať Kysučanov, vo voľbách sa prekrúžkovalo sedem mužov a tri ženy.

Mali by ženy nabrať viac odvahy a pustiť sa do riadenia samospráv? Berú muži v politike ohľad na nežnejšie pohlavie? Aké majú ambície v najbližších štyroch rokoch?

Aj o tom sme sa rozprávali s tromi zástupkyňami nežnejšieho pohlavia, ktoré v októbrových voľbách získali najväčšiu dôveru obyvateľov Kysúc, silné pozície zastávajú vo svojich obciach a ľudia ich poslali aj do župných lavíc.

Odpovedali Alena Dudeková z Poviny, Anna Belousovová a Marianna Bebčáková.

AJ TOTO SA DOZVIETE Zvažuje Anna Belousovová návrat do vrcholovej politiky?

Aké negatívne skúsenosti má z politiky Alena Dudeková a prečo ju nezlomia?

Ako politiku vníma Marianna Bebčáková?

Mali by ženy nabrať viac odvahy a vstúpiť do politiky?

Berú v politike muži na ženy ohľad?

Dudeková: Mám skúsenosť s agresívnou antikampaňou

V roku 2018 porazila svoju súperku v boji o post starostky obce Povina Stanislavu Tomašcovú o 101 hlasov, po štyroch rokoch získala o 62 krúžkov viac (v porovnaní s rokom 2018) a opäť získala najväčšiu dôveru ľudí v obci.

Aké sú priority Aleny Dudekovej do najbližších štyroch rokov? „V prvom rade ďakujem za dôveru. Medzi najväčšie priority patria vyslovené potreby občanov, a to dokončenie chodníkov okolo hlavnej cesty, odkanalizovanie školských budov a bytoviek, rozšírenie vodovodu a mosta do Uhlísk, rekonštrukcie miestnych komunikácií a mnoho ďalšieho,“ vysvetlila Dudeková.

Povinu čaká aj dokončenie projektov rozšírenia kapacity materskej školy a zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu, na ktoré získala dotácie z eurofondov.

Alena Dudeková sa s 2 990 hlasmi prekrúžkovala z druhého miesta ako poslankyňa do Žilinského samosprávneho kraja za okres Kysucké Nové Mesto.

„Netušila som, že ma také množstvo ľudí v okrese podporí, a za to im ešte raz veľmi pekne ďakujem. Zostala som veľmi milo prekvapená. Uvedomujem si, že výsledky mojej práce sa rozniesli aj do okolitých dedín a mesta a asi práve tie presvedčili voličov pri krúžkovaní. Pevne verím, že tak, ako dokážem robiť pre ľudí v obci, dokážem presadiť potreby občanov okresu aj na žilinskej župe,“ uviedla Dudeková.

Starostka obce hovorí, že žena má omnoho ťažší štart v politike. „Keď som začínala, pociťovala som veľkú nedôveru, výsmech, postupne aj vyhrážky. Žena musí byť silná a musí mať jasný cieľ, za ktorým kráča. Nesmie sa vzdávať. Časom sa dostaví úspech aj akceptovanie zo strany mužov, politikov,“ prezradila.