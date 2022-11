Na Kysuciach pribudnú dve turistické útulne, poskytnú bezpečný nocľah

V útulniach môžu prespať turisti aj náhodní pocestní.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Podpora turistov a cykloturistov je prioritou viacerých kysuckých miest a obcí. V Krásne nad Kysucou idú dobrým príkladom. Mesto sa snaží pre svojich občanov ale i návštevníkov vytvoriť čo najlepšie podmienky na spoznávanie prírodných krás a pamiatok. K cyklotrasám a značeniu čoskoro pribudnú dve turistické útulne.

„Veľmi ma potešilo, že sa niekto pustil do vybudovania takej krásnej útulne aj u nás na Kysuciach. Ísť do hôr a nemusieť pritom ťahať so sebou stan je vždy výhodou. Na ceste SNP som mal možnosť spať v nejednej útulničke a z každej bolo cítiť množstvo zážitkov a príhod. Preto želám aj tejto útulničke v Krásne, nech bude slúžiť ako turistom, tak aj pocestným mnoho rokov do budúcna,“ povedal Šimon Mareček z Rakovej.

Turistika s nocľahom

Útulne sú umiestnené v odľahlých miestach Krásna. Jedna sa nachádza v Kysuckej vrchovine a druhá sa práve buduje na druhej strane v Javorníkoch. Po dokončení budú na turistických trasách označené smerovníkmi a sprístupnenie verejnosti. Dokončené by mali byť ešte v tomto roku.

Prečítajte si aj

„Ako prví sme vybudovali dve cyklotrasy v celkovej dĺžke 60 km, ktoré sa v našom meste križujú a sú veľmi využívané cyklistami z celého Slovenska. Prvá cyklotrasa Krásno – Nová Bystrica sa stala hneď po otvorí lukratívnou trasou pre cyklistov, nakoľko v tom období na Slovensku nič podobné nebolo,“ hovorí primátor Jozef Grapa.

Druhá cyklotrasa, ktorá z Krásna smeruje až do Poľska do partnerskej gminy Milówka, ulahodila aj náročnejším turistom.