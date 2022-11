Výstraha platí aj pre okres Čadca.

KYSUCE. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred poľadovicou. V piatok hrozí vo viacerých okresoch severného Slovenska.

Výstraha prvého stupňa platí je vydaná pre okresy Čadca, Tvrdošín a Námestovo, ale aj pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce.

Výstraha by mala platiť od štvrtka od 21:00 až do piatka poludnia do 12:00. SHMÚ o tom informoval na svojej webstránke.