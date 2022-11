Baláž plus Šmahajčík a kysucká zostava, ktorá by dobyla piatu ligu. Šéfovia lavičiek známkovali jeseň

Ktoré opory Čierneho sa lúčia?

Ruku na srdce, nechať Baláža so Šmahajčíkom v jednom tíme by voči súperom bolo nefér. (Zdroj: Filip Slíž)

Ako pred týždňom v majstrovstve regiónu, tak aj v piatej lige obaja tréneri kysuckých zástupcov (Turzovka a Čierne) mrkli do „späťáka“, dopodrobna zbilancovali jeseň, vybrali naj hráčov z vlastného mužstva i všeličo „nabonzovali“.

Aby toho nebolo málo, z každého tímu sme oslovili štyroch zástupcov a požiadali ich, aby nám podľa subjektívneho názoru vyskladali ideálnu kysuckú jedenástku v piatej lige. Hlasy sme napokon sčítali a už tradične prinášame mozaiku najlepších.

Brožúrka síce prináša vysvedčenie a TOP zostavu zloženú z dvoch tímov, ale na kvalite jej to neuberá ani náhodou. Nech sa páči!

ĎALEJ SA DOZVIETE zloženie IDEÁLNEJ JEDENÁSTKY PIATEJ LIGY + rebríček podľa počtu hlasov

TURZOVKA: meno najlepšieho hráča jesene (podľa Padycha)

kto o sebe dáva vedieť na Facebooku, ktorých "fakírov" treba hľadať pred rozcvičkou a o kom sa vie, čo doma varí

prečo treba druhú polovicu súťaže hodnotiť kladne a ktoré výkony treba vyzdvihnúť

čomu zodpovedá postavenie v tabuľke a po ktorom zápase tréner chválil všetkých

ČIERNE: ktoré opory sa lúčia, prečo a ktoré trio bolo na jeseň (podľa Mika) najlepšie

kto pred zápasom chytal ryby a chcel zbierať aj hríby

aké posty potrebujú, kto sa na kraji cíti voľnejší a koho comeback spadá v úvahu

Turzovka: 26 inkasovaných? To je hokej

Jeseň očami trénera Petra Padycha: „Pohľad na tabuľku hovorí jasne, ôsme miesto, devätnásť bodov. Pred sezónou by som ich bral 24-25, teda z domácich zápasov vyťažiť maximum a doviesť niečo zvonku, čo sa aj podarilo (Čierne), no zaváhali sme doma s Bobrovom (3:3) i Jasenicou (1:2). A to je presne tých päť chýbajúcich bodov. Príprava bola krátka, 10 tréningových jednotiek, tri prípravné zápasy. Ale úvodný zápas s Rosinou (2:0) sme zvládli, najskôr v samotnom zápase na ihrisku, neskôr aj na poli "diplomatickom". V úvodných šiestich kolách sme však získali iba sedem bodov z domácich duelov. Podávali sme nevyrovnané výkony a hlavne vonku to nebolo podľa predstáv.