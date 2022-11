Otužilec Pavol: Pred vstupom do ľadovej vody som mal rešpekt

Dnes kvôli plávaniu neváha použiť sekeru.

ČIERNE. Hoci sa studená voda u väčšiny ľudí nespája s príjemnými pocitmi, jej priaznivý vplyv na človeka je známy už stáročia. Otužovaním podporíte nielen svoje fyzické, ale aj psychické zdravie. Svoj pohľad na ľadovú vodu a jej benefity nám priblížil otužilec Pavol Michalík, ktorý neváha použiť sekeru na to, aby si otužovanie v prírode užil aj v tuhej zime.

Ako dlho a ako často otužujete?

Začalo to len nedávno, asi v roku 2020. V tom čase som sa otužoval aj štyrikrát do týždňa. Teraz mám oveľa menej času a túto sezónu som sa otužoval len sporadicky. Plánujem to zmeniť a pravidelne otužovať aj tento rok.

Čo vás k otužovaniu priviedlo?

Jedna známa ma zavolala, či to chcem odskúšať. Neváhal som ani chvíľu a hneď som išiel. Mám rád nové výzvy. Vďaka otužovaniu som spoznal veľa nových ľudí, ktorí ma prijali ma medzi seba a dnes som súčasťou otužileckého klubu „Čierne wydry z Trojmedzí“.

Aký bol váš prvý kontakt s ľadovou vodou?

Prišiel som k rieke aj s kamarátkou, kde nás už čakali ďalší otužilci. Pred odchodom z domu som dostal informácie, čo budem potrebovať. Boli to plavky, uterák, župan a neoprénové topánky. Otužoval som prvý krát a topánky som ešte nemal kúpené, tak som si mal zobrať šľapky. Tie som si však zabudol doma a do rieky som musel ísť s bosými nohami.

Pri vstupe do vody som mal veľký rešpekt. Keď už som mal ponorené aj ramená, počítal som sekundy, kedy už pôjdem von. Ostatní sa však začali vo vode rozprávať a ja som aj zabudol, aká studená je. Čas začal zrazu bežať rýchlo a v ľadovej vode som vydržal tak ako ostatní, sedem minút. Po vyjdení z vody mi bola riadna zima, no pomohol mi teplý čaj.

Treba s otužovaním začínať postupne? Napríklad sprchou?

Aj keď v mojom prípade to tak nebolo, určite odporúčam začať postupne. Telo sa musí postupne prispôsobovať. Sprcha je jedna z možnosti, ale dobrou voľbou je aj začať otužovať v jeseni, keď ešte voda neje taká studená. Voda sa do zimy ochladí a telo si postupne zvykne.

Radili ste sa o otužovaní s lekárom? Zisťovali ste si niekedy možné riziká?

Nemám žiadne zdravotné problémy, takže som to nepovažoval za potrebné. Určite to ale odporúčam v prípade, ak má niekto akékoľvek zdravotné problémy alebo pochybnosti o svojom zdraví.

Čo vám otužovanie prinieslo? Spozorovali ste nejaké zdravotné benefity?

Otužovanie mi prinieslo hlavne veľa nových priateľov z klubu. Spoznal som nový druh športu, ktorý som dovtedy nepoznal. Navyše sa v zime nemusím toľko obliekať. Otužovaním sa znižuje riziko prechladnutia, keďže telo je zvyknuté na zimu. Mne osobne to aj uvoľňuje svalstvo.