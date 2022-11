Do poslaneckých lavíc zasadli aj futbalisti. Čo chcú „prekopať“ a na čo sa zamerajú vo svojich mestách a obciach?

Prioritou novozvolených poslancov nebude len šport, ale aj ďalšie oblasti spoločenského života.

Od komunálnych a župných volieb uplynul takmer mesiac. Do jednotlivých zastupiteľstiev sa dostali viaceré mená, ktoré už majú s regionálnou politikou skúsenosti, ale aj úplní nováčikovia. Tí neskrývajú smelé ambície zmeniť život vo svojom bydlisku k lepšiemu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do kysuckých zastupiteľstiev sa „prekrúžkovalo“ aj viacero futbalistov, ktorí sú známi výkonmi zo zelených trávnikov alebo angažovaním sa v zákulisí najpopulárnejšej hry. Kariéru športovcov „osladili“ aj o politickú a budú sa snažiť, aby svoje mesto či obec posunuli vpred. Niekoľkých z nich sme oslovili, aby nám viac prezradili o ceste do poslaneckých lavíc, o tom, čo chcú zmeniť, zlepšiť a kam chcú posunúť svoje mesto či obec.

V Turzovke dvojica

V mestskom zastupiteľstve v Turzovke bude sedieť hneď dvojica futbalistov. Prvé funkčné obdobie budú mať pred sebou Roland Šmahajčík a Ladislav Hejčík. „Veľmi si vážim podporu ľudí a aj touto cestou by som sa chcel voličom veľmi pekne poďakovať. Urobím všetko preto, aby som nesklamal,“ povedal Šmahajčík. Na horných Kysuciach žije od narodenia, vyrastal tu a prežil mnohé pekné chvíle.

Roland Šmahajčík. (zdroj: ARCHÍV R.Š.)

„Turzovka je moja srdcovka a ako mesto mi nie je ľahostajná. Mám tu rodinu, kamarátov a všetci moji najbližší v nej žijú. Chcem prispieť k tomu, aby napredovala vo všetkých smeroch. To bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať. Koniec koncov, som človek, ktorý má rád výzvy. Verím, že je v mojich silách nášmu mestu pomôcť,“ rozhovoril sa obávaný kanonier.

Ako občana a dnes už aj poslanca bude pre neho veľmi podstatné, aby v meste žilo viac aktívnych a spokojných ľudí, ktorým by vedenie malo vytvárať predpoklady pre ich všestranný rozvoj a spokojný život.

„Mesto Turzovka je centrom a zakladajúcim členom Mikroregiónu Horné Kysuce. To mu dáva význam uzlového strediska pre okolité dediny. Ideálne by bolo, keby sa nám podarilo pritiahnuť potencionálneho investora, ktorý by v meste vytvoril priemyselnú zónu s dostatočným počtom pracovných miest. To by pomohlo Turzovke vo viacerých aspektoch, ktoré ju dlhodobo trápia,“ predstavil svoju víziu Šmahajčík.