V Belgicku mu sľubovali dom, v Oščadnici pečené prasa. Najlepší strelec Žiliny nekopal penalty

Štefan Slezák drží pod Dubňom nesmrteľný rekord.

Holuby na železničnej stanici pri futbalovom štadióne obletovali farebné vitráže a vedenie ZVL Žilina na pošte obďaleč tískalo papier s perom do rúk budúcemu naj strelcovi v dejinách klubu. To sa písal rok 1969 a 28-ročný ŠTEFAN SLEZÁK prestupoval pod Dubeň. Ale nemuselo to tak byť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V žltozelenom drese odbehal bohatých sedem sezón, nie hocakých, veď v každej jednej naháňal post top kanoniera a kde ostatní radšej nestrkali ani nohu, on bez váhania vopchal hlavu. „Vravievali mi, že som ňou dával šľapáky,“ usmieva sa dnes už 82-ročná legenda, ktorá nikdy v živote nekopala penaltu. „Nebol som taký futbalista, aby som ich kopal,“ žmurkol a hneď aj rozpovedal historku.

“Raz mi Franta Černoch, pražský novinár, pred ďalším športovým redaktorom Jankom Novákom povedal, že žiadny kráľ strelcov tento titul v najvyššej súťaži nevyhral bez trefy z bieleho bodu. Pravdivosť výroku som neskúmal, ale chcel to skúsiť. Doťahoval som sa s Józsom z košickej Lokomotívy. Pred posledným kolom som mal najtesnejší náskok, hostili sme Spartu, oni derby s VSS. Skóroval som, ale on hetrikom zariadil remízu, takže to nevyšlo.“

ĎALEJ SA DOZVIETE aké kluby z Belgicka, Francúzska, Česka, ale i Slovenska mali o neho záujem a na čom prestupy stroskotali,

prečo napokon do Oščadnice nešiel, keď to jej hráčom sľúbil a kvôli čomu bol vtedy rozhodnutý skončiť v KNM,

ako deťom "vybavil", že nebudú piť obyčajné mlieko, ale plnotučné,

kedy mu po hetriku na blate volal na slávu vypredaný štadión,

ako na Bielu Sobotu so Sparťanom storočia "vyšibali" pražských fanúšikov,

prečo, už ako tréner, "musel" vypadnúť s Petržalkou,

čo všetko mu sľuboval tajomník Čadce, len aby ho zlanáril,

prečo sa za dažďa ocital v ofsajde,

čo mu kolegovia v práci vyhadzovali na oči a ako si ho zastal riaditeľ závodu,

ktoré trénerské osobnosti ho zobrali do reprezentácie a vedľa akej legendy raz sedel na lavičke.

Nech žije Slezák

Napriek tomu v Žiline pozbieral kilometre zo 181 zápasov a udal 80-gólový, zdá sa, že nesmrteľný, rekord. „Rád by som sa dožil toho, že ma niekto prekoná. Ale myslím, že to v terajšej dobe nebude jednoduché. Keby som mal také čísla dnes, dlho by som v klube neoxidoval. No pred päťdesiatimi rokmi sa na ideálny vek futbalistu pozeralo ináč.“

Kým ostatným vyčítali staré kolená, „Azték“ z Pezinka mal vlastný kalendár a aj po „dôchodkovej“ tridsiatke dokázal poblázniť Európu.