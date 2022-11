Zastúpenie v najlepšej jedenástke má až šesť zo siedmich tímov. Jeseň z pohľadu siedmej ligy A

Poslední môžu byť prvými nie len v nebi, ale aj po jarnej časti siedmej ligy.

Kompetentní látajú v okrese Kysucké Nové Mesto rýchlostnú cestu a dedinky po jej okrajoch sa nemilosrdne bijú o špicu siedmej ligy, veď v skupine A hrá o „postupovú“ polovicu stále šesť zo siedmich.

A to bol čistý-jasný dôvod vyspovedať trénerov a vedúcich zo všetkých družstiev, ktorí nám okrem jesenného vysvedčenia nadiktovali aj svoje nominácie do TOP jedenástky. Z dovedna štrnástich zložení (z každého klubu hlasovali dvaja) sme povyberali hráčov s najväčším počtom hlasov a poskladali ich do výslednej formácie. Nech sa páči!

ĎALEJ SA DOZVIETE TOP JEDENÁSTKA + lavička náhradníkov a poradie podľa počtu hlasov

RUDINSKÁ: čo mrzí, ako zapadli letné posily, kto robil detské chyby a či chcú ísť vyššie + koho hlášky treba zažiť

POVINA: prečo je spokojnosť len čiastočná, akú má kvalitný káder slabinu a na akom poste treba posilu

OCHODNICA: čo boli kamene úrazov, prečo tréner zvažuje odchod, či je kritický aj voči sebe a čo ich stálo vedúcu priečku

LODNO: prečo toľko chvály a aký majú jarný cieľ

RADOĽA: ktorá časť zostavy môže byť ešte platnejšia, kto je kapitánom v kabíne i na ihrisku a aký majú (nie len oni) problém

NESLUŠA: ako sa z výhody stala nevýhoda, odchod ktorých hráčov zavážil a koho príchod pomohol

SNEŽNICA: kedy s tímom zamávalo, prečo im chytával 16-ročný a na ktorom dvojzápase badať progres

BONUS: traja naj hráči z každého tímu i tipy na celkových víťazov

Rudinská: Čísla vravia za všetko