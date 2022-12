Kysuce vďaka Beskydskej lige cítia hokej, profi-akadémia nemusí byť hudbou budúcnosti

MM Aréna vdýchla športu v regióne nový život.

Detváky za oblokom vyčkávali biele vločky nech môžu stavať snehuliaka, inde chlapi strkali meter do rybníka či už má ľad „bezpečných desať“, tí odvážnejší naň rovno šmarili puk i provizórne bránky, jeden so zavretými očami rozhádzal hokejky do dvoch tímov a hor sa na „Winter Classic“ po kysucky. Hokej, v regióne ktorý ho odnepamäti tabuizoval, vyzeral dekády aj takto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Klapka: Január 2018, brána MM Arény stláča kľučku nadol a okoliu je jasné, že sa začnú diať veci. A začali. Dostať obecenstvo na korčule vôbec netrvalo večnosť, zabehnúť krúžky, rôzne kurzy či kempy ešte kratšie, s tým všetkým ruka v ruke rástol záujem o hokejové turnaje i príležitostné duely.

No šéf-manažér MICHAL MARTYKÁN cítil, že ploche spĺňajúcej medzinárodne mierky stále čosi chýba. Keď mu teda grupa nadšencov vravela, že by sa bez problémov ujala aj riadna súťaž, dlho sa presviedčať nenechal. Aj preto budú Kysuce až do konca jari znovu žiť hokejom!

ĎALEJ SA DOZVIETE ako sa Martykán (cez realistické okuliare) pozerá na zrod akadémie

čo si myslí o teórii, že by sa na Kysuciach mohla raz hrať liga aj profesionálne

ako chce vymyslieť, aby sa BHL odohrávala na dvoch plochách

pri akej príležitosti do MM Arény zavítali ex-hráči NHL

prečo sa v lige rozhodol hájiť farby Rajeckej Doliny

aké má liga podmienky, čo sa v nej netoleruje a čo vraví na doterajší vývoj

„Ligu sme z Kysuckej prekrstili na Beskydskú, skratka KHL by asi nebola ideálna, a piateho novembra ju roztočili do plných. Skúšobný ročník už máme za sebou, no to bol skôr taký pokus-omyl, oficiálne prvý je tento. Covidové opatrenia konečne pominuli, v ceste nám nestálo absolútne nič. Amatérske súťaže sú na mestských štadiónoch stálicou, podobná funguje napríklad v Oravskej Lesnej, tak prečo nie aj u nás? Kysucké partie museli cestovať do Třinca, Žiliny či Českého Tešína, potešilo ma, že keď tú možnosť dostali, neváhali sa presťahovať. Hokejových fanatikov máme na okolí neúrekom, ľudia ten šport zbožňujú. Keď boli mladí, možno príležitosť aktívne hrávať nedostali, rivalitu tak môžu zažiť aspoň teraz,“ rozhovoril sa 22-ročný organizátor.

Treba si zaklopať