FOTO: V Skalitom rozsvietili vianočný stromček, Mikuláš na koči rozdával deťom darčeky

Kto to nosí deťom sladkosti?

Osoba sv. Mikuláša je populárna po celom svete. Najväčšiu úctu k tomuto svätcovi doteraz prechovávajú na Východe, najmä v Rusku. Svätec Mikuláš je skutočnou historickou postavou, aj keď o jeho živote veľmi veľa naisto nevieme. Narodil sa zhruba v druhej polovici 3. storočia nášho letopočtu, zrejme v meste Patara v Malej Ázii. Známy je aj ako Mikuláš z Myry, Mikuláš z Bari či Mikuláš Divotvorca.

„Medzi jeho najznámejší skutok patrí záchrana troch schudobnelých dievčat, ktoré chcel otec poslať do nevestinca. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. Pravdepodobne tu sa začína tradícia obdarovávania na sv. Mikuláša. V Mikulášovom živote sa viac krát opakuje číslo tri – z búrky zachránil 3 námorníkov, k životu vzkriesil 3 zabitých mladíkov, pred smrťou zachránil 3 neprávom odsúdených,“ približuje webová stránka vianoce.sk.

Svätého Mikuláša si zvolili za svojho patróna deti, rybári, lodníci, zlatníci, lekárnici, voňavkári. V 9. storočí určila cirkev 6.december za sviatok sv. Mikuláša. Sv. Mikulášovi je zasvätených mnoho gréckokatolíckych a pravoslávnych kostolov. Pôvodne Mikuláš chodil oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený kabát/plášť s červenou čiapkou a na tvári biela dlhá brada.

Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Krásny biely anjel dobrým deťom rozdáva sladkosti a ovocie. Pre deti, ktoré neposlúchali má čierny čert pripravené vo vreci uhlie. Deti vítajú Mikuláša krátkymi básničkami a pesničkami, tie bojazlivejšie sa schovávajú mame za chrbát.

Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, Nicolette a iné. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kostolov, najmä gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.