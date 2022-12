Kysucká nemocnica bojuje s nedostatkom personálu, motiváciou budú aj nové byty

Nemocnica investuje milióny eur aj do modernizácie prístrojového vybavenia.

KYSUCE. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo investičnú výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc z plánu obnovy vo výške viac ako 212 miliónov eur. O financie sa uchádza aj Kysucká nemocnica v Čadci, ktorá získala peniaze aj z dobiehajúceho programovacieho obdobia na modernizáciu prístrojového vybavenia. O rozvoji nemocnice v najbližšom období aj budúcich plánoch sme sa rozprávali s riaditeľom Martinom Šenfeldom.

Aj keď ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že žiadna nemocnica sa reformou zdravotníctva rušiť nebude, mení sa kategorizácia nemocníc. Ako je na tom tá kysucká?

Viaceré nemocnice v regióne mali obavy o svoju existenciu, aj keď všetky majú svoje opodstatnenie. Sú to stabilné a zdravé nemocnice, ktoré sú personálne aj investične zabezpečené. Som veľmi rád, že Kysucká nemocnica ostala aj po kategorizácii nemocníc ako regionálna. Tým dostala ďalšie možnosti pre nové doplnkové programy a rozvoj oddelení na ešte vyššiu úroveň. Neostaneme nemocnicou, ktorá si plní len povinnú starostlivosť o pacientov, ale môžeme ďalej rozvíjať naše silné stránky.

Ďalej sa dozviete: ako nemocnica motivuje nových lekárov,

aké špecializované služby bude nemocnica ponúkať,

ako sa snažia bojovať s personálnou krízou,

kam budú smerovať peniaze z plánu obnovy.

Aké výrazné zmeny čakajú Kysuckú nemocnicu v najbližšom období? Ktoré investície sú tesne pred dokončením a aké projekty chystáte?

V tomto období dokončujeme rekonštrukciu hygienických zariadení v budove polikliniky. So získaním peňazí sme bojovali už dlhšiu dobu, no nakoniec, podarilo sa ich získať od nášho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja. Ukončená by mala byť do konca roka a aj týmto sa podarí zlepšiť komfort nielen pre našich pacientov, ale aj personál.

Po náraste cien energií sme boli nútení pustiť sa aj do rekonštrukcie kotolne, kam umiestnime solárne panely na ohrev vody aj fotovoltaické články na výrobu elektriny. Bude to prvý krok pre našu nemocnicu na využívanie zelenej energie aj zníženie účtov za poplatky za elektrinu a plyn. Docieliť, aby nemocnica bola energeticky sebestačná pri takom zaťažení nie je možné, no každé získané euro si v tejto dobe treba vážiť. Investičné náklady na oba projekty predstavujú sumu takmer pol milióna eur.