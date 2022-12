FOTO: Mikuláš rozžiaril detské tváre, priniesol do Čadce dobro a lásku

Mikuláš, anjeli a čert putovali po celom meste, aby potešili deti.

ČADCA. Pod rúškom noci obchádza domácnosti, aby do vyčistených čižmičiek na oknách položil sladké odmeny. Svätý Mikuláš mal tento rok v Čadci plné ruky práce, aby nesklamal a nezabudol na všetky poslušné deti. Už od začiatku decembra si chystal veľké vrece, aby najskôr v nedeľu 4. decembra dopoludnia potešil sladkým balíčkom v dome kultúry stovku deti so zdravotným postihnutím z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Podvečer sa objavil opäť na Matičnom námestí pred domom kultúry, kde sa stretli stovky detí a rodičov a veľkolepo Mikuláša privítali. Ten sa po príchode usadil na veľké kreslo a deťom rozdával sladké dobroty.

„Je to úplne nádherné, prišli sme kvôli Mikulášovi, pretože pre deti je to neopakovateľný zážitok. Škoda, že je tu tak veľa ľudí a čo je zaujímavé, dopredu sa tlačia hlavne dospelí, aj keď je to určené práve pre deti,“ pokrútila hlavou mamička Jana držiaca na rukách dvojročnú dcérku Sárku.

Pred domom kultúry vítali Mikuláša stovky detí. (zdroj: Peter Malicher)

O kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia z CVČ Čadca, ZUŠ M. R. Štefánika, ZUŠ J. Potočára, členovia DFS Kelčovan, DS EVA a zamestnanci Domu kultúry v Čadci. Účinkujúci sa predstavili v zaujímavých tanečných choreografiách, zaspievali známe koledy a vianočné piesne. Súčasťou programu bolo aj slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred domom kultúry, z čoho mali najväčšiu radosť tie najmenšie detičky.

Mikuláš putoval po celom meste (zdroj: Peter Malicher)

Nedeľou sa však oslava sviatku sv. Mikuláša v Čadci ani zďaleka neskončila. Mikuláš nelenil a rozhodol sa potešiť úplne všetky deti v Čadci. V pondelok podvečer spolu so svojimi pomocníkmi patrón všetkých najmenších nasadol do koča ťahanom dvoma vraníkmi vyrazil do ulíc mesta a na sídliská potešiť všetky deti a odmeniť ich sladkosťou za dobré skutky.

Svoju púť odštartoval pred mestským úradom, prešiel cez sídlisko Žarec, Palárikovu ulicu a nezabudol ani na deti, ktoré si svoje čižmičky vyčistili na sídlisku Kýčerka.

Očakávanie aj dojatie sa zračilo na tvárach rozradostených detí, ktoré sa objavili pri vyzdobenom koči. Strach mali hlavne z čerta, ale Mikuláš si s ním vždy poradil a ich občasný plač sa rýchlo zmenil na smiech. Detičky tichými hláskami prednášali básne, spievali pesničky a štebotali mikulášske veršovanky.

"Veľmi sa mi tu páči, viac ako na námestí, lebo tu je Mikuláš blízko pri mne a aj ho vidím, lebo v meste som nič nevidela. Bola som dobrá, ale kúsok sa bojím čerta, lebo má veľké rohy,“ priznala sa malá Mia, ktorá Mikulášovi darovala vlastnoručne nakreslený obrázok.

Po putovaní po celom meste Mikuláš pokračoval v odovzdávaní sladkých maškŕt aj v utorok 6. decembra pre deti z Materského klubu Srdiečko. Podujatie zorganizovalo Centrum voľného času v Čadci.

Mikuláš obdaroval aj deti z materského centra. (zdroj: CVČ Čadca)

"Poďakovanie patrí mažoretkám zo súboru Ellčača, speváčkam z CVČ Čadca, anjelikom zo súboru Joja a nášmu Mikulášovi. Ďakujeme pánovi primátorovi Mesta Čadca Matejovi Šimáškovi za sladkosti pre detičky. Ďakujeme aj všetkým detičkám a mamičkám za spoluprácu," uviedla riaditeľka Centra voľného času v Čadci Mária Čamborová.

