Vo vlaku natlačení ako sardinky, hodinu dlhšia cesta. Ľudia "chvália" nový grafikon.

Nový grafikon platí od nedele, no už teraz nad ním krútia hlavou cestujúci aj rušňovodiči.

KYSUCE. Kysučania nie sú spokojní s novým grafikonom, ktorý platí od nedele 11. decembra. Všetky rýchliky, ktoré stáli v železničnej stanici Kysucké Nové Mesto, podľa nového grafikonu stáť nebudú. Zrušenie regionálnych expresov na trati Čadca- Žilina či zastavenie vedenia osobných vlakov v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova. Takéto zmeny komplikujú život ľuďom, ktorí dochádzajú z priľahlých obcí do zamestnania a škôl v Žiline či Kysuckom Novom Meste. Katastrofálna situácia v doprave na Kysuciach, ktorú spôsobuje preplnená cesta 1/11 medzi Čadcou a Žilinou sa ešte zhorší.

„Železničné spojenie využívajú deti, študenti, stredná generácia, dôchodcovia, invalidi, prestupy v Žiline, či v Čadci je pre mnohých dosť náročné. Mnohí z nich študujú v Českej republike, majú tam svoje rodiny, vnúčatá. Diaľnica v nedohľadne, doprava zápchy. Práve preto by sa malo viac zabojovať, aby železničná doprava, grafikon slúžil čo najviac pre ľudí v dnešnej dobe,“ krúti hlavou nad novým grafikonom Ľudmila Romanová.

Juraj Hollý zo Skalitého pracuje ako rušňovodič pre Železničnú spoločnosť Slovensko. Po skončení pracovnej zmeny sa dovezie vlakom 627 v smere od Púchova s príchodom do Žiliny 22:36.

"Posledný osobný vlak s prípojom domov do Skalitého mi odíde 22:17 čiže o 19 minút skôr ako príde posledný rýchlik od Bratislavy, akú má toto logiku? Úplne posledný vlak do Čadce odchádza zo Žiliny 23:19 s príchodom 23:58 do Čadce a potom čo? Mám si ľahnúť vonku do snehu a čakať do 4:30 na spoj domov, pretože aj čakáreň je zamknutá? Nejde ani vlak ani autobus.. Kde je ten slávny IDS a čo bolo zlé na poslednom priamom vlaku 4478 zo Žiliny do Zwardoňa s odchodom 22:46? Ten predsa vždy čakal na posledný Bratislavský rýchlik 717! ... a ľudia boli spokojní," vyjadril sa rušňovodič na sociálnej sieti.

Petíciu podpísali tisícky ľudí

Ľudia na Skalité cestujú natlačení vo vagónoch. (zdroj: archív MY Kysuce)

Pripomienky, ktoré ministerstvu dopravy a výstavby posielali primátori a starostovia z Kysúc kompetentní nerešpektovali.

"To čo sme pripomienkovali sa naplnilo, ľudia musia cestovať do práce a deti do škôl o hodinu skôr, čakať v nedôstojných podmienkach hlavnej stanice v Čadci a rovnako je tomu aj pri spiatočnej ceste. V špičkách sú vo vlakoch napučení ako sardinky. Zmenou grafikonu väčšina cestujúcich strávi denne viac o 1,5 až 2,5 hodiny svojho času cestovaním," ozrejmuje starosta Skalitého Jozef Cech pri pohľade na preplnenú stanicu v Čadci a dodáva, že zmeniť platný grafikon podľa pripomienok samospráv a obyvateľov je nevyhnutnosť.

„V lete tohto roka som ako starosta obce a poslanec Žilinského samosprávneho kraja pripomienkoval návrh tohto grafikonu, no neakceptovali ani nezapracovali žiadne naše požiadavky, neprizvali nás k rokovaciemu stolu a rozhodli o nás bez nás,“ hovorí Jozef Cech s tým, že spustili petíciu, ktorá obsahuje spracované návrhy na zmenu predmetného grafikonu.