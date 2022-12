Prorokov hriech vyslali do literárneho života snehovými vločkami

V Kysuckej knižnici uviedli do života novú knihu Jána Podmanického Prorokov hriech.

V pondelok 12. decembra sa v Kysuckej knižnici stretli priaznivcov literatúry, kultúry a umenia. Dušan Mikolaj uviedol do literárneho života bielym snehom a snehovými vločkami, ktoré symbolizujú čistotu, najnovšiu knihu Jána Podmanického, ktorá nesie názov „Prorokov hriech“. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave a môže byť zaujímavým vianočným darčekom.

„Môj pocit po prečítaní knihy môžem popísať ako dojatie,“ uviedol krstný otec spisovateľ Dušan Mikolaj.

„O knihe by sa dalo hovoriť dlho, ale je to knižka na čítanie a každý z čitateľov si vytvorí vlastný pocit umúdrenia, dojatia či zaujatia. Ján Podmanický rozpráva príbeh o nevšednosti a každodennosti, ktorú treba vziať na plecia. Prorokov hriech ukazuje, kto sme. No najmä kým môžeme a máme byť,“ doplnil ku gratulácii pri krste Dušan Mikolaj.

Autorom obálky je akademický sochár Ondrej Zimka 4. (zdroj: archív J.Podmanického)

V novele Prorokov hriech sa Ján Podmanický opäť vracia do Starej Dediny, nad ktorou v hlbokých horách už dlhšie žije tajomný muž, ktorého miestni ľudia nazývajú prorokom. Čo sa skrýva za jeho záhadným príbehom? A sú jeho zázraky skutočné? Pútavý príbeh ale nie je najdôležitejším posolstvom tejto knihy. Je ním otázka odvekého problému viny a potreby jej odčinenia.

„Spisovateľ to má v tomto svete jednoduchšie. Ak sa mu niečo nedarí v živote, vytvorí si literárnu postavu. Pre mňa je prorok archetyp človeka, ktorý si uvedomí svoju vinu a hľadá spôsob, ako tú vinu odčiniť. Je to postava, ktorú môžete stretnúť v ktorejkoľvek obci. Veď literatúra má tú moc, že vie vytvoriť aj skutočné postavy. Ja som cítil potrebu v tejto druhej knihe rozobrať aj ťažké témy, stanovovať hodnotové otázky,“ uviedol Podmanický s tým, že život nám dennodenne prináša množstvo zázrakov.

„Niekedy stačí otvoriť oči a zbadáte veľa každodenných zázrakov. Aj v knihe rozoberám otázku zázraku z viacerých strán. Ale ak sa hovorí o veľkých ľuďoch ktorí dokázali výnimočné veci, vždy bola za tým obeta. A obeta je v tomto diele ešte dôležitejšia ako zázrak. Lebo napríklad obeta rodičov za svoje deti dokáže spôsobiť také zázraky v živote detí,“ dodal Podmanický.

Ukážku z knihy zarecitoval ochotnícky herec Jozef Prengel. (zdroj: Pavol Stolárik)

Svoje postrehy o knihe predstavil aj dlhoročný publicista, novinár a spisovateľ Štefan Debnár.

„Nebudem hovoriť o obsahu knihy, tú si prečítate sami. Chcem len povedať, že ide o mimoriadne vážne dielo, vrchol nášho priateľa Janka Podmanického.Je napísaná na vysokej úrovni nielen z hľadiska formy a obsahu, ale potvrdzuje, že Ján Podmaický má slovenčinu v jednom malíčku a Bibliu v druhom. Ďakujem za jeho brilantný prínos do slovenskej literatúry,“ uviedol Debnár.

Počas literárneho večera sa moderátorského mikrofónu ujala Helena Pagáčová, svojim spevom ho spríjemnili Alena Lehotská a Richard Bareš, hudobní pedagógovia pôsobiaci na Základnej umeleckej škole Jozefe Potočára v Čadci. Úrývok z knihy Prorokov Hriech predniesol herec Ochotníckeho divadelného súboru Staškovan Jozef Prengel.

Kniha Prorokov hriech vychádza takmer po roku od vydania novely Muž, ktorý sadil knihy. získala prvé miesto v tohtoročnej ankete Kniha Kysúc. S minuloročným dielom má nová kniha veľa spoločného. Taktiež svojim rozsahom ide o novelu. O ilustráciu obálky sa rovnako ako v minulej knihe postaral Ondrej 4. Zimka.

„O písaní sa dá rozprávať hodiny a môžem povedať, že je to zaujímavejšie ako politika. Od roku 2002, keď som dopísal Za oponou kysuckých dejín, som si hovoril, že sa musím vrátiť k písaniu. Hoci covid obdobie nám prinieslo mnoho obmedzení, mne pomohlo nájsť si čas na písanie, a tak mi pred rokom vyšla novela Muž, ktorý sadil knihy. Tešil som sa na ďalšiu zimu, keď sa voľný čas nedá tráviť v záhrade a deň je krátky - a opäť som sa ponoril na nejaký čas do písania. Výsledok prichádza v tieto dni na pulty kníhkupectiev. Myslím si, že dobrá kniha musí mať silný príbeh. Ale samotný príbeh nestačí. Je len kostrou, nosičom, niečoho hlbšieho, podstatnejšieho. Verím, že to nájdete,“ poprial na záver Ján Podmanický.

