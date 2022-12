Rómsku osadu zrovnajú pre ekodukt so zemou, obyvateľom poskytnú náhradné bývanie

Asanujú šesť nelegálnych nehnuteľností.

SVRČINOVEC. „Rodiny budú platiť nájomné, musia byť vysťahovaní kvôli ekoduktu. Prosím, zdržte sa nenávistných komentárov a uvedomte si, že veľa z nich si hľadá nájomné bývanie už dlho, ale keďže sú Rómovia, nemajú šancu. Nezáviďme a dajme im možnosť toho, čo my máme,“ uviedla na sociálnej sieti Renáta Majchráková, starostka obce Svrčinovec na Kysuciach.

Reagovala tak na nenávistné komentáre ľudí, ktorí kritizovali riešenie Hegerovej vlády v súvislosti s vysťahovaním rómskej osady, ktorá stojí v ceste výstavbe zeleného mosta na diaľnici D3 ponad cestu prvej triedy I/11.

Vláda ešte v stredu odsúhlasila návrh na riešenie náhradného ubytovania pre obyvateľov v pohraničnej obci Svrčinovec. V rámci výstavby projektu D3 Zelený most Svrčinovec je nutné realizovať asanáciu šiestich nelegálnych nehnuteľností, ktoré obýva 36 obyvateľov.

Starostky obce Renáty Majchrákovej sme sa pýtali, či je jednou z alternatív presťahovania tamojších obyvateľov budova bývalého motorestu pri čerpacej stanici. "Developer zatiaľ obec nekontaktoval. Nemáme tak informáciu, kde obyvateľov presťahujú."

Obyvatelia odmietali opustiť svoje domovy

„Pokiaľ to je v katastri a má to všetky potrebné doklady, oni o nás budú šíriť, že my máme nelegálnu stavbu? Chcú nás vyštvať alebo nás okradnúť o to posledné? Kebyže to je nelegálne, nenapoja nás na elektrinu, nedajú nám prípojku na vodu a pod,“ rozhorčovali sa v minulosti miestni obyvatelia, ktorí nemienili opustiť svoje príbytky za žiadnu cenu.

Komplikovanú situáciu niekoľko rokov riešilo Ministerstvo dopravy SR v súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou, s Úradom Splnomocnenca vlády pre Rómske komunity, ako i s obcou Svrčinovec.