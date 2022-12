Od Malajzie po Nigériu, cez reprezentantov až po Sláviu, Spartu či Dunajskú. Kto príde na Štefanský?

Predstavujeme tímy a hráčov Štefanského pohára.

Cagliari, Slavia i Sparta Praha, Spartak Trnava, DAC Dunajská Streda, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, Dukla Banská Bystrica, FC Košice, MFK Karviná, Baník Ostrava, Wisła Płock, Lechia Gdansk alebo České Budějovice. Aj to je zoznam tímov, ktoré budú mať na Memoriáli Milana Piteľa hráčske zastúpenie.

„Znovu obnoviť podujatie po covidovej pauze bolo našou nielen športovou „povinnosťou“. 25 rokov je krásne číslo, je to záväzok. Budeme sa snažiť urobiť čo najviac, aby sa Štefanský k vám, divákom a účastníkom, ktorým patrí, vrátil vo forme, na akú ste boli zvyknutí podstatnú časť jeho histórie. A po štvrťstoročí organizovania už môžeme povedať – krásnej a úctyhodnej histórie. Tešíme sa na 28. december a veríme, že nám bude znova dobre,“ rozpráva šéf-organizátor podujatia Eduard Gábriš.

Organizátori sa aj vďaka kľúčovej podpore mesta ako generálneho partnera vo veľkom pustili do chystania a my sme sľúbili, že vám postupne odchýlime detaily. Garantom podujatia je tradične Milan Gura a pridávajú sa desiatky ďalších sponzorov. Nech sa páči, na riadkoch nižšie nájdete nádych najzvučnejších mien, ktoré sa na Štefanskom hodia do dresu.

Začnime „miestnymi“, lebo na jazyk sa tíska jediné – spomenie si BENFICA na zašlú slávu? Tohtoročné mužstvo na to bezpochyby má, Romanovi Balážovi káder vyšperkuje jeden z najlepších futsalistov v Európe a naj kanonier španielskej ligy Tomáš Drahovský, pridajú sa top strelci majstrovstva regiónu Pavol Zimka a Daniel Janita, do brány sa postaví Marek Teplan (Žilina), pred neho brat Juraj (Karviná) i pilier z východu Michal Gallo (FC Košice).

A vrabce štebotajú, že mužstvo Zdena Šutého sa rozžeraví ako želiezko v ohni! VANESSE bude totiž hájiť žrde Dominik Holec zo Sparty Praha, pred ním by mali, okrem ďalších reprezentantov Lukáša Haraslína a Kristiána Valla, ordinovať Banskobystričania Ľubomír Willwéber, Patrik Prikryl či Martin Slaninka, vylúčená nie je ani superstar Róbert Polievka, hviezdy doplní kapitán Českých Budějovíc Martin Králik i Michal Klec z Odry Opole.

Dvojičke Sparťanov skrížia možno už v skupine plány rivali zo Slavie. KARVIŇÁCI majú na súpiske tretieho naj strelca českej ligy Ondřeja Lingra, jeho spoluhráč Matěj Jurásek na jeseň krásnymi gólmi rozhodoval dôležité duely, ale pár výstavných tref si určite pošetril aj na Pratex. Navyše sa črtá účasť Nigérijčana Davida Mosesa, ktorý má už teraz rezervovanú sošku pre najtechnickejšieho hráča.

Pozornosť si zaslúži nováčik Filipa Chabrečka ZINZINO , vyskladaný prevažne mládežníckymi reprezentantami, ktorý nadväzuje na tradíciu tímov Tasso a Maximo, ktorých garantom bol práve Filipov otec Marián. Príde Adam Obert z Cagliari, ligista z Malajzie Martin Adamec, Boris Turčák už má v zbierke titul so Slovanom a teraz zaostrí na pohár zo Štefanského, dvakrát nebolo treba presviedčať ani Šimona Kozáka, ktorý hral v anglickom Southamptone, taliansku minulosť má za sebou zase Šimon Štefanec a lídrom tímu bude bezpochyby krídlo Dunajskej Stredy a bývalý hráč West Hamu Sebastián Nebyla.

Rolu favorita zvierajú v rukách i poslední šampióni z JAMIRU, triumf budú v celku Jána Studeného pod taktovkou Vladislava Brisudu obhajovať Kamil Koleno, Kristián Gábor, futsalový reprezentant Matúš Ševčík, s dynamitom v nohe Marek Belaník, Messi z Považskej Mário Boris i hrdina finále spred troch rokov Peter Kosa.

Najúspešnejší mančaft v histórii štefanského ZAPO MARYS už teraz rozmýšľa ako odčiniť zbabrané finále, aj preto sa Marián Švancár potešil, že stálice okolo Tomáša Tlelku a Mariána Jarabicu vyšperkuje legenda Trenčína Peter Kleščík a uvidíme, či sa modla turnaja, Petr Papoušek, aj obuje do haloviek alebo zostane koučovať ako pri českej „dvadsiatke“.

Keď Viktor Kríž prihlási TRAVELSTAR, záruka dobrého futbalu zakaždým len narastá a chlapci vedení Ľubomírom Michalíkom, ku ktorému sa pripoja ťahúni ako Martin Mikovič z Trnavy, Marek Kuzma z Podbrezovej či Argentínčan Aldo Baéz budú búšiť do plných aj tentoraz.

Osmičku vyvolených dotvára MAURUM, „žilinská enkláva“, kde budú ústrednými persónami hlavne Adam Goljan, Tomáš Nemčík, Roland Gerebenits i brankárska jednotka „šošonov“ Ľubomír Belko.

Okrem nich sa môžete tešiť na účastníka MS v Afrike Erika Jendriška, tiež Dušana Kuciaka, ktorý v kvalifikácii o Katar z brány dirigoval slovenskú výhru nad Rusmi i jeho brata Martina, pravú ruku trénera v žilinskom áčku, ktorý ešte pred rokom vychytal Považskej druhú ligu. Jedna z naj fabrík na talenty bude mať okrem iných zastúpenie aj v Samuelovi Kopáskovi.