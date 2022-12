V čadčianskej fabrike ručne vyrábajú milión sklenených vianočných ozdôb ročne

Zdobia aj stromček kráľovskej rodiny.

ČADCA. Manželia Slobodovci začali podnikať pred 24 rokmi, hneď po ukončení štúdia. Učaroval im svet vianočných ozdôb a svoju šikovnosť pretavili do otvorenia prevádzky na ich výrobu. Začínali skromne.

Postupne sa vypracovali a dnes zamestnávajú vo svojej malej fabrike v Čadci približne sto zamestnancov, zväčša žien. Vianočné gule a iné ozdoby visia na stromčekoch najmä zahraničných klientov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Manažérka Michaela Slobodová hovorí, že pri zrode firmy bola i švagriná, manželova sestra, ktorá navrhovala dizajn ozdôb.

Obom sa páčila práca so sklom. "Išlo o prvotný impulz, aby sme začali vyrábať vlastné vianočné gule,“ povedala v úvode manažérka spoločnosti.

Výroba postupne napredovala a dnes, podľa jej slov, vyprodukujú ročne asi milión kusov – klasických gúľ, ale aj ozdôb fúkaných do rozličných podôb. Produkty následne smerujú na pulty.

„Už v našich začiatkoch v roku 1998 sme sa zamerali na export do iných krajín. Na tuzemsko sme sa veľmi nesústredili. V súčasnosti sú na slovenskom trhu asi len dve percentá našich výrobkov.“

Zákazková výroba

Kysucké výzdoby sú exportované do celého sveta. Najviac do Nemecka, Francúzska, ale aj do USA. „Vyvážali sme aj na Nový Zéland, do Škandinávie, novinkou je Island. Naše výrobky sú obľúbené aj v Taliansku či Belgicku.“

Firma FREEDOM Juniors funguje systémom objednávka – dodávka. „Ide o zákazkovú výrobu, čiže nevyrábame na sklad. Príde nám od klienta konkrétna objednávka a my vyrobíme ozdoby podľa jeho požiadaviek,“ pokračovala Slobodová.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ako z Mrázika. Turistické útulne na Kysuciach pripomínajú domčeky na stračej nôžke Čítajte

V čase neustále sa rozmáhajúceho internetového predaja tvoria veľkoobchodníci zanedbateľné percento. „Väčšinou nájdu ľudia naše výrobky v predajniach s nábytkom, dekoráciami, v záhradných centrách alebo v sieti obchodných domov. Taktiež predávame v kvetinárstvach či menších butikových obchodoch,“ poznamenala.

Neboli sme pripravení

Výrobky sú už na prvý pohľad starostlivo prepracované, pričom potešia oko nejedného klienta. Prečo ich ale slovenský spotrebiteľ nevyhľadáva?