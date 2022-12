Útočisko pred vojnou našli na Kysuciach, slávia tu prvé Vianoce

Ukrajinské Vianoce ctia vieru, tradície aj povery.

Osláviť sviatky v kruhu najbližších je pre mnohých z nás neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Svoje prvé Vianoce na Kysuciach strávia aj odídenci z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko hľadať bezpečné útočisko pred vojnou.

Po dvoch týždňoch od začiatku vojny na Ukrajine sa rozhodli svoj domov v Charkove opustiť aj Oľa s mamou Natáliou a babičkou Svetlanou. Svoj druhý domov našli v Čadci.

Opustiť Ukrajinu bolo nevyhnutné

„Naše rozhodnutie opustiť Ukrajinu po dvoch týždňoch vojny bolo dosť spontánne, ale skutočne nevyhnutné,“ uviedla Oľa, ktorá pracuje ako dobrovoľníčka v mládežníckej organizácii Keric v Čadci.

Podľa jej slov to na samom začiatku bolo ťažké a nepochopiteľné. „Vedeli sme, že Victoria, naša blízka rodinná priateľka, žije na Slovensku a pomáha našim utečencom, a tak sme sa rozhodli, že to vyskúšame. Aj keď sme jej z celého srdca verili, do poslednej chvíle sme nevedeli, ako bude náš nový život vyzerať. Na Ukrajine máme príslovie: Dúfaj v najlepšie a priprav sa na najhoršie – a presne tak sme sa cítili počas našej cesty,“ hovorí mladá Ukrajinka.

Anatolij, Svetlana, Oľa aj Natalia trávia svoje prvé Vianoce na Slovensku. (zdroj: Pavol Stolárik)

Strechu nad hlavou im poskytli Alena a Juraj z Chadims charity. „Toto miesto sme začali nazývať domov naozaj rýchlo, pretože jedna vec, ktorú nám Alena povedala viackrát, dúfam, že sa budete cítiť ako doma, a hoci sa táto fráza stala zaužívaným klišé a časom stratila svoj význam, tentokrát to bolo všetko, len nie klišé,“ rozpráva Oľa.

Prešlo niekoľko mesiacov, mama Natália s babičkou Svetlanou si našli prácu, spoznali sa s ďalšími rodákmi, ktorí prišli na Slovensko. Chadims Charity pomohla aj ďalšej rodine. Malá Soňa s mamou Tatianou a dedkom Anatolijom našli druhý domov hneď v ich susedstve. Tvoria spolu jednu veľkú rodinu, ktorá sa pripravuje na svoje prvé Vianoce na Slovensku.

Dvoje Vianoce, dvakrát Mikuláš