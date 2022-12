Lenka Bacmaňáková: Vianoce v exotike? Radšej budem odhadzovať na Kysuciach sneh

Vianočný rozhovor s muzikantkou Lenkou Bacmaňákovou nielen o tom, prečo u nich každé Vianoce zvoní zvonček.

Každý z nás prežíva Vianoce po svojom. Niekde sa zdobí stromček už začiatkom januára, inde presne na Štedrý deň, niekde jedia na Štedrý večer kapustnicu, inde slivkovú polievku. Ako je to u Bacmaňákovcov?

Lenka Bacmaňáková je hudobníčka telom aj dušou. Keď spolu so svojou sestrou začnú spievať za zvukov heligónky kysucké ľudové, aj tie vianočné, nejednému poslucháčovi pookreje srdiečko a nohy sa začnú samé od seba hýbať. V minulom roku nahrali s projektom Zbojná vianočnú pieseň, chystajú sa vydať ďalšie novinky. Ako však trávia u Bacmaňáčiek Vianoce?

Vianočný pozdrav sestier Bacmaňákových. (zdroj: Archív L.Bacmaňáková)

Je niečo, na čo si pamätáte ako dieťa v súvislosti s Vianocami a na čo nikdy nezabudnete?

Keď som bola malá, boli Vianoce skôr o darčekoch. Nikdy nezabudnem, ako som celý večer trpela pri večeri a nemohla sa dočkať, kedy už konečne skončí, kedy konečne budem počuť zvuk zvončeka, čo znamenalo, že Ježiško nám priniesol darčeky. Ten zvonček u nás zvoní každé Vianoce. Len teraz je to iné. Teraz to už vidím a chápem inak. Teraz si užívam to, že sme všetci spolu – šťastní a zdraví.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/tPwyosLyw54

Čo pre vás znamenajú Vianoce dnes, ako ich vnímate, kde a s kým ich budete tráviť tento rok?

Vianoce sú jediný čas v roku, kedy chceme len jediné – byť doma s rodinou. Tak to bude aj tento rok. Veľmi sa na to tešíme. Počas celého roka sa naháňame za prácou, chodievame na vystúpenia, čo je síce krásne a baví nás to, ale potom si uvedomíme, je to teda hlavne môj prípad, že takmer vôbec nie som doma a to mi chýba.

Kto a kedy u vás zdobí vianočný stromček?

Zdobenie stromčeka bola a je rodinná spolupráca. Celá rodina sa podieľa na jeho výzdobe. Niekto viac slovne, niekto aj priloží ruku k dielu, ale v konečnom dôsledku si povieme, že sme ho spoločne urobili presne podľa našich predstáv. Ak máme živý stromček, zdobievame ho až tesne pred Štedrým dňom.