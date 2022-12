Stolní tenisti z Čadce zažívajú skutočne výnimočnú sezónu

Všetky súťažné družstvá atakujú medailové pozície.

ČADCA. Mestský stolnotenisový klub Čadca má dlhú históriu. Funguje už od roku 1971 a za ten čas si vybudoval pevnú pozíciu na športovej mape nielen Kysúc, ale celého Slovenska.

Po dvoch ťažkých pandemických rokoch sa jednotlivé súťaže naplno rozbehli a v polovici aktuálnej sezóny možno skonštatovať, že ročník 2022/2023 sa pre Čadčanov vyvíja nad očakávania. Prakticky všetky družstvá atakujú najvyššie priečky vo svojich ligách.

Podľa Mariána Kapustu, predsedu klubu, ide doposiaľ o jednu z najúspešnejších sezón v histórii. „Je výnimočná v tom, že k dnešnému dňu máme všetky družstvá na medailových pozíciách.

„Najhoršie“ je na tom extraligový celok, ktorý je na výbornom štvrtom mieste. Jeho cieľom je získať bronz, čo by bol v nabitej konkurencii veľký úspech.“

„Béčko“ suverénne

Mimoriadne úspešne si vedie aj „béčko.“ Druhý celok z metropoly Kysúc jasne vedie prvú ligu. Po dvadsiatich rokoch v extralige háji jeho farby stálica Radoslav Blažek. Dopĺňajú ho Marián Kapusta, Milan Mariak, Radovan Cyprich a Ukrajinec Mykhailo Lovha.

A práve Lovha je najlepší hráč súťaže, Blažek je druhý v poradí. O ničom inom ako o postupe preto nemôže byť reč. V aktuálnej zostave je tím neporaziteľný a mieri suverénne za postupom do extraligy. Ak sa udrží kolektív pokope, vie sa etablovať aj v najvyššej súťaži.

„Robíme všetko preto, aby sme v budúcom roku mali dva kluby v extralige, čo by bolo skvelé. No uvedomujeme si, že to bude náročné. Ale postup je prioritou. Chceme mať všetko vo vlastných rukách a uvidíme, aké budú ďalšie rozhodnutia,“ pokračoval predseda.