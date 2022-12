Diaľničný privádzač na Kysuciach odovzdajú o rok

Rezort dopravy zároveň aktívne pripravuje kysuckú D3.

Ak pôjde všetko podľa plánu, motoristi sa na budúci rok môžu tešiť na niekoľko nových diaľničných úsekov. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánuje do prevádzky spustiť koncom roka privádzač D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto aj R4 Prešov – severný obchvat, prvá etapa, R3 – Tvrdošín – Nižná. Okrem diaľnic a rýchlostných ciest by mali sprevádzkovať obchvat Plavnice a druhú etapu obchvatu Brezna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vjazd do Kysuckého Nového Mesta je sťažený aj domácim obyvateľom blízkych obcí a premávku výrazne komplikuje aj nákladná doprava súvisiaca s prevádzkou najväčšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji, kde pracuje približne 5000 ľudí. Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda podotkol, že mesto má veľkú priemyselnú zónu a vybudovanie diaľničného privádzača bude prínosom.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Toto je 5 tipov na zimnú turistiku na Kysuciach Čítajte

"Potrebujeme autá a kamióny čo najskôr dostať z mesta. Uvedomujeme si záťaž, ktorá tu je počas stavby privádzača, ale už sme niekoľkokrát deklarovali, že Kysučania sú na to pripravení. Vydržíme to s tým, že vidíme svetlo na konci tunela. Zároveň máme veľkú nádej, že sa stavba nebude predlžovať a koncom roka 2023 bude diaľničný privádzač odovzdaný," povedal Mihalda.

V budúcom roku bude podľa Doležala dôležité pokračovanie výstavby diaľnice D1. Rezort dopravy zároveň aktívne pripravuje kysuckú D3. Jej výstavba pomôže tisícom ľudí, ktorí dennodenne zažívajú kolóny na ceste 1/11, ktorá spája Kysuce s krajským mestom Žilina.

Výstavbu diaľničného privádzača realizuje spoločnosť Metrostav, jeho cena je približne 13,7 milióna eur a financuje sa zo štátneho rozpočtu. Celková dĺžka privádzača bude 1,3 kilometra, pričom takmer 380 metrov budú tvoriť mosty, postaví sa aj jedna križovatka s budúcou diaľnicou D3 a k tomu takmer 600 metrov dlhá protihluková stena. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že práce na stavbe pokračujú v súlade s harmonogramom a neovplyvnil ich ani skokový nárast stavebných materiálov.

Mohlo by vás zaujať