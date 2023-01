V obývačke trávime veľa času: 3 skvelé tipy, ako ju zútulniť

Premýšľate, prečo sa v obývačke u vašej kamarátky cítite tak komfortne a v tej vašej sa nie a nie uvoľniť? Možno tá vaša pôsobí chladne, pretože jej chýbajú útulné prvky či pohodlná sedačka.

Potrebuje niečo, čo by malo evokovať teplo domova a príjemnú atmosféru. Na zariadení obývačky záleží, predsa len v nej trávime veľa času. Poradíme vám, na čo sa zamerať.

Nie ste sami, ak sa snažíte vašu obývačku premeniť na útulné a pokojné miesto. Často sú to dodatočné úpravy a detaily, na ktorých záleží najviac. To, že interiér zdobí nádherná obývacia stena, nová nadčasová sedačka alebo dekoračná lampa samo o sebe väčšinou nestačí. Môžete mať pocit, že obývačka potrebuje prepojenie a súdržnú schému. Na to, aby ste do priestoru vniesli príjemný pocit netreba veľa.

Väčšinu potrebných vecí už aj tak máte a nemusíte priestor zbytočne preplňovať. Dôležité je premýšľať a zariadiť obývačku tak, aby svojou atmosférou zabrnkala na všetky zmysly. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, prinášame vám niekoľko príkladov:

zrak – pekný nábytok, farby, ktoré spolu hrajú

hmat – jemné materiály (vankúše, deky, koberce), pohodlný gauč

čuch – miestnosť prevoňaná aróma sviečkami alebo vonnými esenciami

sluch – príjemný hudobný podmaz/praskajúce drevo v krbe

chuť – k obľúbenému seriálu vždy dobre padne domáci zákusok

Samozrejme, že nemusíte každý deň vypekať dobroty, aby ste sa v obývačke cítili dobre, to bol len príklad, čo všetko vám pomôže uvoľniť sa a zrelaxovať. A teraz prejdime k praktickým tipom.

Bez kvalitnej sedačky to nepôjde

Hoci sme spomenuli, že sedačka sama o sebe nestačí, aby ste sa cítili maximálne útulne, bez nej by ani nebolo možné docieliť komfort. Ak máte doma starý gauč s preboreným sedením, vŕzgajúcimi pružinami a vyšúchanou látkou, možno je najvyšší čas vymeniť ho za nový.

Koniec-koncov, na nej sa všetko odohráva – pozeranie filmov v kruhu blízkych, rodinné posedenia, oslavy či krátenie voľných chvíľ spoločenskými hrami. A taktiež ju môžete využiť ako lôžko pre návštevu či pre seba, ak vám partnerove chrápanie nedá v noci spať. Pohodlné a moderné sedačky sú základným prvkom všetkých obývačiek.

Dodajte priestoru textúru

Holé steny a podlahy v nás evokujú chlad. O to viac, ak sú ladené do studených farieb. Aj tá najfádnejšia obývačka sa môže zmeniť na útulné miestečko. Stavte napríklad na interiérové doplnky z moreného dreva, ratanu, juty, ľanu alebo organickej bavlny.

Ak vám na oknách chýbajú závesy, určite po nich siahnite. Nielenže zmäkčia priestor, zlepšia aj súkromie a ochránia vás pred zvedavými pohľadmi z ulice. V zimnom období sa nám tiež žiada zabaliť sa do mäkkej deky, preto ju majte vždy poruke.

Pridajte trochu farieb

Biele steny síce zväčšia a prevzdušnia miestnosť, no môžu pôsobiť stroho a fádne. Môžete ich oživiť napríklad obrazmi alebo modernými tapetami. Čo sa týka farieb interiérových doplnkov, studený pocit „rozbijú” drevené prvky a teplé odtiene (žltá, smaragdovo zelená, horčicová, čokoládová hnedá atď.).

Dajte si však pozor, ak je celá obývačka ladená do veľmi svetlých farieb. V tomto prípade by mohli doplnky v tmavých hrejivých farbách Pôsobiť až moc kontrastne. Vhodnou voľbou sú aj jemnejšie pastelové tóny v kombinácii s béžovou. Teplo domova pomôže vytvoriť aj akcentové osvetlenie so žltým podtónom.

Teplo domova pomôže vytvoriť aj akcentové osvetlenie so žltým podtónom.