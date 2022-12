Halu, kde trénoval, zbombardovali. 15-ročný ukrajinský supertalent na Slovensku dominuje

Mykhailo Lovha chce slovenské občianstvo.

ČADCA, SVAĽAVA. „Je to slušný a skromný chlapec, bodaj by sa všetci správali ako on. Na tréningu neodflákne ani jednu loptičku. Keď mu niečo tréner poradí, okamžite sa to snaží zapracovať do praxe. Jednoducho ideálny zverenec,“ hovorí tréner slovenskej mládežníckej reprezentácie v stolnom tenise Roman Grigel na margo Ukrajinca Mykhaila Lovhu, ktorý ušiel pred vojnou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

15-ročný mladík pretavuje zodpovedný tréningový prístup do výborných výsledkov, na Slovensku doslova valcuje súperov.

Je najlepším hráčom druhej najvyššej mužskej súťaže, vedie štatistiky extraligy dorastencov. V decembri ovládol aj Slovenský pohár mužov do 21 rokov. Ešte v lete dotiahol Ukrajinu do semifinále majstrovstiev Európy kadetov v súťaži družstiev.

Lovha vyslovil aj zámer získať slovenské občianstvo. „Ak sa tak definitívne rozhodne, klub z Čadce (Mykhailo Lovha hrá od leta za klub MSK Čadca, pozn. red.) aj Slovenský stolnotenisový zväz ho v tom podporia. Poviem na rovinu, Mykhailo má skutočne veľký potenciál. Spolu so Samuelom Arpášom môžu vytvoriť tandem, ktorý bude v budúcnosti ťahať mužskú slovenskú reprezentáciu,“ zdôrazňuje Grigel.

Mykhailo Lovha S bilanciou 22 výhier a dve prehry je najlepší hráč 1.ligy mužov Východ

So skóre 10:0 je najlepší hráč extraligy dorastencov (spolu s J. Goldírom)

V decembri ovládol Slovenský pohár mužov do 21 rokov, vo finále porazil A. Klajbera

V júli doviedol Ukrajinu k bronzovej medaile na ME mládeže v družstvách

V drese Čadce nastúpil už aj v extralige mužov

Halu v Černihive zbombardovali

„Takto vyzerá naša hala v Černihive dnes,“ hovorí Mykhailo, keď nám ukazuje video zbombardovaného tréningového centra, kde pôsobil v ostatných rokoch. Posledný tréning tu absolvoval ešte 23. februára, teda deň pred vypuknutím vojenského konfliktu.

Viacnásobný mládežnícky majster Ukrajiny Mykhailo Lovha pochádza z mesta Svaľava, ktoré leží v Zakarpatskej oblasti vojnou napadnutého štátu. So stolným tenisom začal ako 7-ročný vo Svaľave, od 10 rokov trénoval v centre v Ľvovskej oblasti a posledné roky driloval svoj talent v spomínanom centre v Černihive.

Na Slovensko prišiel 1. marca 2022 autom spolu so staršou sestrou Angelinou. Po kontakte Igora Zavadského (pozn. red.: ukrajinský hráč, ktorý v minulosti pôsobil na Slovensku) so Slovenským stolnotenisovým zväzom zakotvil v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave.

„Mykhailo k nám prišiel aj so sestrou 3. marca. Ubytovali sme ich, zabezpečili stravu a postupne začlenili do tréningového procesu. V tom čase tu bol aj ďalší ukrajinský reprezentant Nikita Zavada, ktorému v Bratislave študuje brat. Možno aj to bol dôvod, prečo prišli práve sem,“ spomína na prvý kontakt s mladíkom Ivica Hatalová, generálna sekretárka Slovenského stolnotenisového zväzu.

Centrum v Černihive, v ktorom Mykhailo pôsobil do vypuknutia vojny

Škola a tréning v Nitre, klub v Čadci

Vojenský konflikt na Ukrajine neustál, a tak rodičia Mykhaila rozhodli, že bude lepšie, ak ich syn bude od nového školského roka pokračovať v štúdiu a tréningovom procese na Slovensku.