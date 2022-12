Prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v decembri udialo.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Rušný, prekvapivý, obohacujúci, hodnotný či veselý. Takéto prívlastky by mohol dostať adventný čas v Kysuckom Novom Meste. Mesto na konci novembra zverejnilo program s názvom Vianoce v našom meste a do jeho obsahu sa vošlo niekoľko zaujímavých podujatí.

Vyzdobené mesto aj drevené betlehemy

Prvá sviečka na adventnom venci na Námestí slobody bola zapálená už v sobotu 26. novembra. Veľkolepý veniec požehnal miestny dekan Peter Holbička. Zároveň v tento deň bola slávnostne rozsvietená vianočná výzdoba. K minuloročných svietiacim objektom opäť pribudol ďalší, a to svetelná brána s erbom mesta pri Kostole sv. Jakuba.

K sviatočnej atmosfére prispeli Heligonkári Jarky Jelinkovej.

Od Mikuláša do Vianoc bolo možné pozrieť si v dome kultúry zaujímavú výstavu drevených betlehemov. Autorom všetkých vystavovaných diel bol Milan Bíleš z Kysuckého Nového Mesta, ktorý sa záľube tvoriť betlehemy a ľudové drevenice venuje desiatky rokov. Na výstave ste mohli nájsť ovečky, kravičky, deti, ľudí v krojoch či dobovom oblečení a v neposlednom rade troch kráľov, Máriu s Jozefom a malého Ježiška. Okolo figúrok sa vždy nachádzala zaujímavá kulisa. Vystavené boli i repliky historických betlehemov.

Detské očká rozžiaril Mikuláš

Na Mikuláša už nedočkavo kričali najmenší obyvatelia mesta v prvý decembrový pondelok podvečer. Čakali na neho neďaleko nového dreveného betlehemu. Mikuláš však neprišiel hneď. Najskôr detské srdiečka rozveselili nezbedný čert a dobrý anjel. Spoločne tancovali a spievali a čert robil lotroviny. Všetko, no najmä darčeky pre deti, zachránil anjelik so škriatkami.

Mikuláš v meste (zdroj: archív KNM)

Vtedy prišiel sv. Mikuláš a milo deti pozdravil. Tak, ako býva zvykom, poprosil ich, aby mu zarecitovali báseň, alebo zaspievali peknú pieseň, a zaslúžili sa tak sladkú odmenu. Postupne sa pri Mikulášovi s bielou bradou a dlhým plášťom striedali dievčatá i chlapci a snáď každý z nich poznal inú básničku či pieseň. Sladkosť potešila všetkých i deti pod pódiom, kam sa neskôr Mikuláš vydal.

Ešte pred touto slávnosťou putoval Mikuláš so svojimi vernými kamarátmi čertom a anjelom v historickom hasičskom aute mestom a zdravil všetky rozšantené deti.

Ženský zákon v podaní talentovaných Kysučanov

Vo štvrtok 8. decembra sa konala predpremiéra a na druhý deň v piatok premiéra divadelného predstavenia Ženský zákon v podaní ochotníckych hercov Divadelného súboru dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste. Premiéra bola vypredaná do posledného miesta, čo hercov určite povzbudilo k vynikajúcim výkonom.

Známy klasický príbeh stvárnili ako spomienku Jozefa Gregora Tajovského a Hany Tajovskej (Ondrej Kubík a Emília Bodorovská) na nebeskom obláčiku. Ako spomienku na tisícročný príbeh lásky dvoch rozhnevaných rodín. V prípade tejto veselohry nezhody medzi rodinami a samotnými zaľúbencami spôsobila klebetná suseda Dora (Miriama Máčková).

Svoju lásku si na začiatku príbehu sľúbili Anička (Kristína Gazdíková) a regrút Miško (Pavol Prievozník). Kým však mladý Mišo nebol doma, dve mamy snúbencov a zároveň sesternice Zuza (Viera Tomašcová) a Mara (Mária Kubalová) sa hašterili, nakoľko sa Mara vzhliadla v neveste, s ktorou by do domu prišlo i veno. Situáciu rieši a zľahčuje Marin muž uhliar Ján Malecký (Miloš Gazdík) a sluha u Zuzy Števko (Jozef Laurenčík). Nešlo to "ani podobrotky, ani pozlotky" (ženský zákon).

Ženský zákon (zdroj: archív KNM)

Príbeh bol zaujímavo popretkávaný ľudovými tradíciami. Herci pod taktovkou režiséra Rudolfa Vitosa odohrali vskutku kvalitné predstavenie, ktoré hodinu a pol rozosmievalo divákov.

Koncerty prekazila chrípka

V Kysuckom Novom Meste i na Slovensku sa rozšíril chrípkový vírus. Spôsobil, že niektoré koncerty museli byť odložené alebo zrušené. Medzi tie o týždeň posunuté patril Vianočný koncert ZUŠ, ktorý sa podarilo zorganizovať v polovici decembra. V sále domu kultúry vystúpili žiaci a pedagógovia umeleckej školy. Svojim vystúpením spríjemnili predvianočný čas všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom hudby, tanca a spevu.

Ocenili darcov krvi

V závere prišlo na rad poďakovanie trom vzácnym ľuďom, prítomným darcom krvi, za ich nezištnú pomoc ľuďom, ktorí to naozaj veľmi potrebujú. Za viac ako stonásobné darcovstvo získali v rokoch 2020 – 2022 medaily Jána Kňazovického. Pred divákov predstúpili Vlastimil Straka, Roman Jurkovič a Igor Behúň a okrem poďakovania od vedenia mesta a darčekového koša dostali od prítomných srdečný aplauz.

Divákov nadchol adventný koncert aj živý betlehem

Už o pár dní, na Adventnom koncerte ZUŠ KNM na Námestí slobody v piatok podvečer vystúpila školská kapela pod vedením pedagóga Kubaláka a vianočný program doplnili žiaci zo speváckeho a strunového oddelenia. Na záver koncertu vystúpil spevácky zbor pod taktovkou pani učiteľky S. Piontekovej. Rozospievali a roztancovali všetkých prítomných poslucháčov, ktorí prišli podporiť umenie a neodradilo ich ani chladné mrazivé počasie.

advent v Kysuckom Novom Meste (zdroj: archív KNM)

Úžasný záver adventu sa konal v piatok, deň pred Štedrým večerom. Kysuckonovomestské námestie sa zaplnilo občanmi túžiacimi po riadnej dávke vianočnej atmosféry. O tú sa postarali deti a mladí z divadelných súborov Didero a Babylon tradičným predstavením Živý betlehem.

Na pódiu zahrali príbeh o narodení Ježiška. Pastieri, anjeli, traja králi, Svätá rodina a iné dôležité postavy rozdávali radosť a poučenie. Prítomné deti sa mohli s divadelníkmi na záver odfotiť.

Neskôr pódium zabrali členovia Miešaného speváckeho zboru Shema a Adam Paskuda a zahájili koncert s názvom Shema (si) koleduje. To už spomínaná vianočná atmosféra gradovala, veď diváci si mohli vypočuť a zanôtiť známe i menej známe koledy či moderné vianočné piesne. Príjemnú atmosféru dotvárali priateľské stretnutia pri voňavom punči, milé rozhovory a srdečné gratulácie.