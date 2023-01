Projekt Naše m(i)esto spája samosprávu a dobrovoľníkov

Pridať sa môžete aj vy.

ČADCA. Mať vo svojom okolí oddychovú zónu plnú zelene si praje snáď každý obyvateľ mesta. Zanedbané a zarastené plochy by mohli dostať nový dych aj vďaka komunitným záhradám a oddychovým zónam. Pre obyvateľov Hurbanovej ulice sa táto predstava čoskoro stane realitou.

Zelená oáza pokoja s príjemným sedením poskytne miesto na oddych aj zábavu.

Iniciátorkou projektu je poslankyňa Viera Strýčková, ktorá sa na projekte podieľa spolu s občianskym združením Pre krajšie Kysuce, krajinnou architektkou Barborou Kováčovou a dobrovoľníčkami Monikou Krasňanovou a Agátou Jurčíkovou.

„Som zástanca toho, že komunálna politika má ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Na realizáciu tohto dlhodobo plánovaného projektu sa veľmi teším a verím, že myšlienku komunitného centra rozšírime aj do ďalších lokalít,“ hovorí Viera Strýčková.

Sídliskový život v symbióze s prírodou

„Tento verejný priestor by oživil sídliskový vzhľad a zároveň by sme podporili inovatívnu formu komunitného života v súčinnosti s prírodou a dali by sme novú podobu sídliskovej ploche, ktorá má potenciál práve pre takéto využitie. Snažíme sa v ľuďoch podnietiť záujem o okolie, v ktorom žijú a trávia v ňom svoj čas a chceme ich aktívne zapojiť do samotnej tvorby. Je to aj prevencia voči vandalizmu, pretože ľudia si prirodzene strážia a vážia miesto, kde vložia svoj čas,“ vysvetľuje Marcel Hlaváč, predseda OZ Pre krajšie Kysuce.

V prvej fáze, ktorá má byť spustená už túto jar, budú prebiehať úpravy terénu. Vykosenie a vyčistenie terénu, orez náletových drevín, vysadenie stromov a ostatných a rastlín a osadenie lavičiek.