Z auta ukradol cennosti, usvedčil ho kamerový záznam

Páchateľa vypátrali čadčianski mestskí policajti.

ČADCA. V utorok 27. decembra o siedmej hodine ráno boli ukradnuté cennosti z auta zaparkovaného na ulici Andreja Hlinku v Čadci. Zmizla peňaženka, kľúče a ďalšie predmety osobnej spotreby.

Ako uviedol náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet, na základe popisu osoby z kamerového záznamu bola rozbehnutá pátracia akcia, ktorá priniesla svoje ovocie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Táto osoba bola ešte v rovnaký deň hľadaná a vypátraná hliadkou Mestskej polície Čadca večer o pol jedenástej na Staničnej ulici v Čadci. Išlo o 37-ročného Jozefa z Čadce, ktorý sa skutku priznal. Nakoľko išlo o podozrenie z trestného činu krádeže, bol podozrivý odovzdaný na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Čadci," doplnil náčelník čadčianskej mestskej polície.

Podľa jeho vyjadrenia poškodená uviedla, že si zabudla pravdepodobne uzamknúť vozidlo a páchateľ to za krátku chvíľu využil.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Projekt Naše m(i)esto spája samosprávu a dobrovoľníkov Čítajte

"Je veľmi dôležité predchádzať takýmto situáciám a nezabúdať na základy, ako sa vyhnúť vykradnutiu automobilu. V prvom rade sa pred odchodom z vozidla uistite, že ste pozatvárali všetky okná, aj strešné. Auto uzamknite aj v prípade, že sa od neho chcete vzdialiť iba na malý moment, napr. pri platení na benzínovej pumpe. V žiadnom prípade nenechávajte kľúč v zapaľovaní, lákadlom je tiež naštartované auto z ktorého vyberáte batožinu," vysvetlil Linet s tým, že drzosť niektorých zlodejov nepozná medze a internet je plný záberov z bezpečnostných kamier, ktoré zachytávajú takéto krádeže.

Ako ďalej uviedol náčelník mestskej polície, počas nákupov netreba nechávať tovar v aute bez dozoru a zbytočne tým provokovať ku krádeži ani príležitostných zlodejov.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Vypil si a sadol za volant. Šoféri si od alkoholu nedali pokoj ani cez sviatky Čítajte

"Ak už musíte v aute nechať niečo cenné, umiestnite to do kufra ešte pred príchodom na parkovisko. Sofistikovanejšie spôsoby prekonania centrálne ovládaných zámkov a zabezpečovacích zariadení áut používajú hlavne organizované skupiny zlodejov na parkoviskách pri luxusných reštauračných zariadeniach, alebo objektoch veľkých finančných a obchodných inštitúcií, s použitím moderných elektronických prístrojov," ozrejmil náčelník.

Tiž uzornil, že vo vozidle by si nikdy ľudia nemali nechávať autorádio, doklady, peniaze, zbraň, mobilný telefón, oblečenie, taška, pričom zlodejovi stačí na krádež vecí čo i len 5 minút, na ktoré sa vzdialite od vozidla.

"Mnohí ľudia si z auta urobia výkladnú skriňu a potom sa čudujú, keď im niekto rozbije okno a čo vidí, to zoberie - príležitosť robí zlodeja a niektorí páchatelia takéto príležitosti priam vyhľadávajú. Pokiaľ si musíte vo vozidle nechať nejaké veci, napríklad pri zastávke na dlhšej ceste, prikryte ich aspoň dekou a parkujte zásadne na stráženom parkovisku," dodal František Linet.

Na záver uviedol, čo treba robiť, keď ľudia zistia, že auto niekto násilne otvoril.

"Nikdy si do auta nesadajte a nezisťujte, čo vám zmizlo. Zapamätajte si, že ak budete pred príchodom polície zisťovať, čo vám zmizlo alebo si do auta sadnete a odídete s ním na iné miesto, zničíte stopy, ktoré páchateľ zanechal na mieste činu a so zmiznutými vecami sa môžete s najväčšou pravdepodobnosťou rozlúčiť. Ihneď zavolajte políciu na známe telefónne číslo 158," uzavrel náčelník čadčianskej mestskej polície Linet.

Prečítajte si tiež